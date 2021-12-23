Teknolojinin gelişmesi sayesinde uzayla ilgili her gün yeni gelişmeler meydana gelmektedir. Uzay sonsuz genişlikte olduğu için insanlık ancak Güneş sistemine yakın olan gezegenleri inceleyebilmektedir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler insanlar tarafından sürekli merak konusu olmuştur. Peki, Güneş sisteminde kaç gezegen var ve adları nelerdir?

İnsanlık eski zamanlardan beridir gökyüzünü gözlemlemiş ve uzayın sırlarını öğrenmeye çalışmıştır. Kadim milletlerden tutun da günümüze kadar bu süreç hep böyle sürmüştür. Usturlab ve teleskop uzayı incelemek için bulunmuş ve gökyüzü olayları incelenmiştir. Bu süreçte birçok gezegenin varlığı da tespit edilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve insanlığın uzaya çıkmasıyla bu gezegenlerin varlığı ispatlanmıştır. Güneş sistemindeki gezegenler çoğu kişi tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Güneş sisteminde kaç gezegen var?

Güneş sisteminde 9 gezegen olduğu söylense de bilim insanları, Güneş Sistemi'nin uç noktalarında çok daha fazla 'gök cismi' olduğunu, bu şartlar altında Plüton'un gezegen olarak kabul edilemeyeceğini öne sürdüler.

Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri nelerdir?

Merkür: Güneş sisteminin en hızlı gezegeni olarak bilenen Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olup Güneş'e olan mesafesi 57.909.000 kilometredir. Ayrıca Güneş sisteminde bulunan gezegenler arasında en küçüğüdür ve Merkür'ün uydusu yoktur.

Venüs: Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Venüs gezegeninin büyüklüğü neredeyse Dünya ile aynıdır. Venüs Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 224,7 Dünya gününde tamamlar. Güneş'e en yakın ikinci gezegen olup Dünya'ya çok benzemektedir.

Dünya: Yaşadığımız gezegen olup sadece bir tane uydusu bulunmaktadır. O uydu ismi ise Ay olarak bilinmektedir. Dünya'mız Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Dünya, kendisi etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Dünya günümüze kadar keşfedilen gezegenler arasında yaşanabilir tek gezegen olarak bilinir.

Mars: Üzerindeki demir oksitten dolayı kızılımsı bir rengi vardır, bu yüzden “Kızıl Gezegen” de denir. Dünya'ya benzeyen Mars, tıpkı Dünya gibi yıl içerisinde güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Yaşam olabileceği sebebiyle bugüne kadar en çok uzay aracı gönderilen gezegendir.

Jüpiter: Güneş sisteminin en fazla uydusu olan gezegendir. Jüpiter'in79 tane uydusu bulunmaktadır. Jüpiter, çap ve kütle bakımından Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Jüpiter'in ortalama sıcaklığı -140 derecedir ve Güneş etrafındaki dönüşünü 12 yılda tamamlar.

Satürn: Güneş'e en yakın altıncı gezegen olup Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü yaklaşık 29,5 yılda tamamlamaktadır. Ayrıca Satürn'ün 62 adet uydusu bulunmaktadır.

Uranüs: Uranüs'ün 13 adet halkası ve 27 adet uydusu bulunmaktadır. Güneş'e çok uzak olduğu için Ortalama sıcaklığı -224 derecedir. Ayrıca Uranüs, yörüngesindeki bir tam turunu 84 yılda tamamlamaktadır.

Neptün: Güneş'e en uzak gezegen olarak bilenen Neptün, Dünya'nın 30 katı kadar uzaktır. Neptün, yörüngesindeki bir tam turunu 165 yılda tamamlamaktadır. Ortalama sıcaklığı -214 derece olup 14 uydusu bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.