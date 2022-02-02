Fransa'da Müslüman kadın futbolcular, başörtüsü yasağına meydan okudu

Fransa'daki Müslüman kadın oyuncular, futbol maçlarında oyunculara uygulanan başörtüsü yasağına meydan okudu. Başörtülü bir grup, açtığı davada Futbol Federasyonu'nun maçlarda başörtüsünü yasaklama yetkisini aştığını belirtti.

Fransa'da Müslüman kadın oyuncular, maçlarda başörtüsü yasağına karşı harekete geçtiler.

İngiliz gazetesi The Times, kendilerine "başörtülü kadınlar" diyen bir grup oyuncunun, Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi olan Danıştay'a, Fransız Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan yasağın kaldırılması ve maçlarda başörtüsü takmak için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Grubun başkanlarından 22 yaşındaki Vuni Diawara, kendilerini dışlanmış hissettiklerini belirterek yasağı "büyük bir adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

Diawara, kendisinin ve diğer oyuncuların "kulüp üyeliği" ödediğini ve antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, "ama maç günlerinde bize oynayamayacağımızı söylüyorlar." diyerek tepkisini dile getirdi.

Fransa Futbol Federasyonu yetkilileri, maçlarda başörtüsü yasağının laik değerlere uygun olduğunu söylüyor.

Başörtülü bir grup ise, açtığı davada Futbol Federasyonu'nun maçlarda başörtüsünü yasaklama yetkisini aştığını belirterek, kararı "birçok temel özgürlüğe ciddi ve hukuka aykırı bir saldırı" olarak nitelendirdi ve FIFA'nın başörtüsü yasağını genel olarak kaldırdığını kaydetti.

Siyasi sağ, Fransa Senatosu'nun geçen ay tüm spor dallarında başörtüsü yasağını yasaklayan yasa lehinde oy kullanmasına karşın, Fransız hükümetinin buna karşı oy kullanması nedeniyle Danıştay'ın "örtülülere" taraf olacağından korkuyor.

Bununla birlikte, "başörtülü kadınlar", Cumhurbaşkanı Başkan Emmanuel Macron'un sağcı rakiplerinden birinin bahar cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve geçen hafta Senato önünde bir "protesto maçı" için toplanması halinde yasalaşmasından korkuyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçi Senatör Jacqueline Eustache Bregno ise, "Fransa 2022'de İslami etki gerçeğiyle karşı karşıya. Ulusal birlik ve beraberliği korumak için cesarete sahip olmak gerekiyor ve sporda ve okullarda bu etkiye direnmeliyiz " dedi.

Fransa'daki Müslümanlar, özellikle geçen yıl 18 yaşından küçük kızların kamusal alanda başörtüsü takmasını fiilen yasaklayan tartışmalı "Bölücülük Yasası"nın ardından, devleti kendilerini taciz etmekle suçladılar.

"Cumhuriyet İlkelerinin Teşvik Edilmesi" başlıklı yasa tasarısı, sosyal ağlarda bir öfke dalgasına yol açarak, "Ellerini Başörtümden Çekin" kampanyasını protesto etmeye sevk etti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı kampanyalarının ortasında Müslümanlara yönelik açıklamaların yoğunluğunun artması dikkat çekiyor. Seçimlere 3 aydan az bir süre kala Macron, Pekers, Le Pen ve Zemmour, ülkedeki Müslümanların aleyhine aşırı sağın oyları kazanmak için yarışıyor.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihinde ilk kez sağ ve aşırı sağın yaptığı kamuoyu yoklamalarında ilk dört sırayı paylaşıyor.

Dört aday birçok konuda farklılık gösteriyor, ancak ortak olan tek şey Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleri ve İslam'ın laik kimlikleri için oluşturduğu tehdin abartılması.

TEKLİF İNCELENECEK

Öte yandan maçlarda başörtüsüne getirilen yasak teklifi, Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenecek. Bu da yasadaki değişiklik önerisinin iptal edilebileceği anlamına geliyor.

Yasağın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Fransa'da halihazırda resmi maçlarda ve Futbol Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalarda başörtüsü takmak yasak. .