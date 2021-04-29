Etiyopya sınırında etnisite gerilimi

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde sürmekte olan çatışmalar iç savaş korkularını da tırmandırıyor. Etiyopya ile Eritre sınırında yer alan Afar'da yerli halk ise kendini korumaya almış vaziyette

Doğu Afrika'nın ekonomik ve askeri yönden en güçlü ülkelerinden birisi olan Etiyopya, siyasi ve etnik gruplar arasında devam eden kavgalar yüzünden iç savaş riskiyle karşı karşıya.

İtalyan Oryantalist Carla Conti Rossini, nüfusundaki çeşitlilik nedeniyle Etiyopya'ya kavimler müzesi adını takmıştı.

Zira Etiyopya en kapsamlı ve en ünlülerini Oromo, Amhara, Tigray ve Somali etnik yapılarının kullandığı bir dizi semitik ve Kuşitik dili konuşan yaklışık 100 farklı etnik ve kültürel grubu içerisinde barındırmaktadır.

Büyük ve sömürücü güç

Afrika ülkelerinin dış ilişkileri çoğunlukla büyük güçler ve sömürgeci devletler tarafından şekillendirildiği düşünülürse bu çeşitlilik merkezi yönetim tarafından iyi idare edilemediği takdirde ülkeyi dışarıdan müdahalelere açık hale getirecek ve ülkenin sürekli iç karışıklıklarla mücadele etmesini gerektirecekti.

Politikalarını yönlendiriyorlar

Örneğin Eritre-Etiyopya arasındaki krizin çözümünde yer alan Amerika Birleşik Devletleri sözkonusu ülkelerin iç siyasetine karışma fırsatı bulmuş, ayrıca iç ve dış politikalarını da yönlendirmiştir. Bununla birlikte 1998 yılında Badme Savaşı'nın bir daha tekrarlanmaması adına bölgede askeri varlık göstermiştir.

Uluslararası ilişkiler uzmanlarının değerlendirmelerine göre; Komünist Deng rejiminden sonra ülke yönetimini eline alan tek parti koalisyonu Oromo Halklarının Demokratik Teşkilatı OPDO, Amhara Milli Demokratik Hareketi ANDM, Güney Etiyopya Halkları Hareketi SEPDM ve Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi TPLF, Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi EPRDF çatısı altında birleşti. Bu dönemrde federal anayasa kabul edildi. EPRDF iktidarında belirleyici güç TPLF olduğundan iktidarı daha çok onlar temsil ediyordu.

Siyasi çalkantılı dönem

Amerikan destekli Tigray kökenli Etiyopya Başbakanı Meles Zanawi'nin 2012 yılında ölmesinden sonra yerine geçen Hailemariam Desalegn, TPLF'nin kuklası olmakla suçlanmış, 2018 yılı başında görevinden istifa etmiştir.Desaleng'den sonra EPRDF'nin başına annesi hıristiyan babası müslüman kendisi hem asker hem de Oromo kökenli protestan olan Abiy Ahmed Ali geçti.

Bahar havası ve seçim süreci

Başlattığı reformlarla ülkede bahar havası estiren Ahmed, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine geçişi tamamlayarak güçlü eyaletler yerine merkezi yönetimi güçlendirmiş EPRDF'li lağvedip Ulusal Refah Partisini kurdu.Eritre ile Etiyopya arasında barışı sağladığı için Nobel barış ödülüyle taçlandırılan Abiy Ahmed etnik kökene dayalı bir koalisyon yerine yeni bir ulusal parti kurduğu ve salgın nedeniyle daha önce 2020 ağustos ayında yapılması planlanan genel seçimleri ertelediği için TPLF tarafından hedef tahtasına kondu.

2020 kasım ayımından bu yana Etiyopya ordusu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile ülkenin kuzeyinde savaşmaya devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.