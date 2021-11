Elon Musk'tan beklenmeyen çıkış

335 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Tesla’nın kurucusu Elon Musk, açlığı bitirmek şartıyla 6 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Bu rakamın ne kadar gerçekçi bir çözüm olduğu ve bağış yapıp yapmayacağı ise tartışma konusu oldu.

Dünyadaki açlık, bölgeler ve kıtalar genelinde milyonlarca insanı etkileyen küresel bir sorun. Bu krizi etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Bunların arasında, kötü hava koşulları, savaşlar, ulaşım sorunu ve artan gıda fiyatları sayılabilir. Dünyadaki açlığı gidermek için ne kadar paraya ihtiyaç olduğuna dair farklı tahminler bulunuyor. Bu rakam, 7 milyar dolardan 265 milyar dolara kadar değişiyor. Her iki rakam arasında oldukça geniş bir aralık var çünkü dünyadaki açlığın sebebi olarak birden fazla faktör bulunuyor. Uzmanlar ise bu açlığın nasıl sona erdirileceği konusunda hemfikir değil. Tek bir çözümün hepsine hitap edemeyeceğini savunan uzmanlar, küresel çapta bir ilerleme kaydedilmesi için sorunun topluluklar bazında ele alınması gerektiğini söylüyor.

SERVETİNİN YÜZDE 2'Sİ İLE KÜRESEL AÇLIĞA SON VEREBİLİR Mİ?

Peki, milyarderler bu açlık sorununu yaptıkları bağışlarla çözebilirler mi? Geçtiğimiz haftalarda CNN yayınında Elon Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini bağışlayarak, küresel kıtlığa son verebileceği belirtildi. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, “Jeff Bezos ve Elon Musk gibi ultra zenginler servetlerinin sadece bir kısmını bağışlarsa dünya çapındaki açlık krizi çözüme kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Beasley, milyarderlerin şimdi harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, "42 milyon kişiye yardım etmek için 5 milyar eurodan fazlasına ihtiyacımız var ve bu miktarı elde edemediğimiz takdirde insanlar ölecek" dedi. Dünyanın en zenginlerinden yapmasını istediği jestin zor olmadığını dile getiren Beasley, "Onlardan bunu her gün, her hafta veya her ay yapmalarını istemiyorum. Tek seferlik bağış yapabilirler, çünkü daha önce hiç karşılaşmadığımız kadar büyük bir krizin içindeyiz" diye ekledi.

335 MİLYAR DOLARLIK SERVETİYLE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Forbes dergisinin milyarderler listesine göre, bu yıl değeri 140 milyar dolardan fazla artan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şu anda 335 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 195,9 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Dünyanın en zengini Elon Musk, David Beasley'nin açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi.

'TESLA HİSSELERİNİ SATIP 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ YAPARIM AMA...'

Musk, "BM, 6 milyar doların açlığın sona ermesine tam olarak nasıl yardımcı olabileceğini söylerse, hemen Tesla hissesini satarım ve gereken bağışı yaparım" dedi. Elon Musk, aynı zamanda bu açlığı durdurma noktasında yapılacak önerilerin ve harcamaların ayrıntılı bir şekilde paylaşılmasını ve bağışlanan paraların tam olarak nereye gittiğinin detaylı bir şekilde gösterilmesinin önemini de vurguladı.

42 MİLYON İNSAN AÇLIĞIN EŞİĞİNDEN KURTULACAK

Musk'ın açlığı bitirme şartıyla bağışta bulanacağı sözüne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Beasley, "CNN'nin yazısı yanlıştı, 6 milyar dolar küresel kıtlığı bitirmeyecek ancak jeopolitik istikrarsızlığı ve kitlesel göçü önleyecek. 42 milyon insanı da açlığın eşiğinden kurtaracak" dedi.

MUSK BAĞIŞ SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR MU?

Musk, bağış yapmak için 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satarsa, şimdiye kadar yaptığı bilinen en büyük bağış olacak. Ancak daha önce de servetinin büyük bir kısmını bağışlayacağını söyleyip, bu sözünü yerine getirmediği ve eleştirildiği de biliniyor. Bu konudaki eleştirilere ise, bağış yaparken gizli kalmak istediğini söyleyerek cevap vermişti. Bu yılın başında 150 milyon dolarlık bir bağış yapacağının sözünü veren Musk'ın, bu sözünü tutup tutmayacağı da merak konusu oldu.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.