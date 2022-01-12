DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantının Delta varyantına göre 'daha az şiddetli' olmasına rağmen özellikle aşı yaptırmayanları 'hastanelik etmeye ve öldürmeye' devam ettiği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ'ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Giderek artan enfeksiyonlara, hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan Omicron sebep oluyor." dedi.

Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli." diye konuştu.

Halen 90 ülkede nüfusun yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı uygulanamadığını belirten Ghebreyesus, aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığının altını çizdi.

"Güçlendirici doz yerine ilk doz aşılama" tavsiyesi

Ghebreyesus, DSÖ'nün mevcut Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı etkisini yakından takip ettiğini belirterek, "Dün Kovid-19 Aşıları için Teknik Danışma Grubu, aşılara daha geniş erişim sağlanması ve salgının enfeksiyonunu önlemek için daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu konusuna vurgu yaptı." dedi.

Danışma Grubu"nun, "önceliğin güçlendirici dozdan ziyade ilk doz aşılamalarda olduğu" tavsiyesini hatırlatan Ghebreyesus, hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu ifade etti.

Tigray'a engelsiz insani yardım erişimi çağrısı

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde süren çatışmalara da değinen Ghebreyesus, bölgede durumun daha iyiye gitmediğini kaydederek, "Bugün bölgedeki bir doktordan aldığımız habere göre sağlık çalışanları haziran 2021'den bu yana ilaç temin edemiyorlar. Eylülden bu yana tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor. Sınırlı sayıda ilaçların sadece 2-3 gün yeterli olacağı söyleniyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, 1 yıldan fazladır abluka altında bulunan Tigray'da hayati önem taşıyan gıda, tıbbi malzeme ve elektrik gibi ihtiyaçların temin edilemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara'ya erişimimize izin verilirken Tigray'a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor. Çatışma bölgelerinde insani yardıma engelsiz ulaşım esastır. Suriye ve Yemen gibi diğer çatışma bölgelerinde insani yardıma ulaşım sağlandı, fakat Tigray'da 6 aydır tıbbi ve gıda yardımına erişilemiyor."

Tigray'daki insani duruma dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacağını kaydeden Ghebreyesus, bölgedeki çatışmaların siyasetçiler tarafından barışçıl yolla çözülmesi temennisinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.