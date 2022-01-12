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TIMETURK / GÜNDEM / 5 bin 160 tehlikeli köpek kayıt altına alındı

5 bin 160 tehlikeli köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin 160 tehlike arz eden köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı.

16 Dakika Önce
2022-01-12 21:38:14
5 bin 160 tehlikeli köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığından, tehlike oluşturan köpeklere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

"Tehlikeli köpek ırkları 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınacak"

7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu kanunun 5'inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, sergileyen, takas eden, ülkemize girişini, satışını, reklamını yapanlara hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 Türk Lirası idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecektir. 14 Ocak 2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım kararı uygulanmayacaktır. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak olup halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 bin Türk Lirası idari para cezası verilecektir."

"Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek kayıt altına alındı"

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Kanun'da belirtilen köpek ırklarına 2021-48 sayılı 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar' konulu genelge ile American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de eklendiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu genelgede, 'Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, bu genelge yürürlüğe girdiği tarihte elinde bulunduranlardan, 14 Ocan 2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığımıza başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı Kanun'da öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır' denilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 5 bin 160 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul'da kayıt altına alınmıştır" sözlerine yer verildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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