Der Spiegel flaş gelişmeyi duyurdu: 'Savaş 16 Şubat'ta başlayacak'

Alman haber dergisi Der Spiegel bu sabah, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat çarşamba günü başlayacak' haberini geçti. Haber, 'Biden'a verilen son CIA brifinglerine' dayandırıldı.

Batı basınında dün geceden beri "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi olduğu" haberleri yayılmaya başladı. Bu sabah Alman haber dergisi Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat çarşamba günü başlayacak" haberini geçti. Haber, "Biden'a verilen son CIA brifinglerine" dayandırıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu yayınları, halkı Moskova'nın saldırgan niyetlerine ikna etmeye yönelik geniş çaplı bir kampanyanın parçası olarak nitelendirerek reddediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada, Batı medyasının bu tür yayınlarla "hükümetlerinin emrini" yerine getirdiğini söyledi.



Yoğun haber ve yorumlar, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için yeterli gücü topladığını; ülkenin geniş kesimlerini kapsayacak bir işgal hareketine "artık her an başlayabileceğini" söylemesinden kaynaklandı. Sullivan, Rusya'nın Pekin Olimpiyatları sona ermeden, yani 20 Şubat'tan önce bir saldırı başlatabileceğini söyledi, Amerikan vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu.



Bunun üzerrine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünü kaydederek, Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'ya ‘saldıracağı' iddiasını içeren asılsız haberler yaydığını açıkladı. Zaharova, "Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var" dedi.



Putin ile Biden'ın cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapnası bekleniyor.



Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Sullivan, net bir kanıt veya göstergelerle ilgili bir detay vermeden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi en fazla 24 ile 48 saat arasında terk etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Rusya'nın saldırısına bir hava bombardımanı veya füze saldırısıyla başlama ihtimalinin olduğunu; bunun da ülkeden çıkışları zorlaştırabileceğini belirtti:



"ABD istihbaratı, elindeki bilgilere dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitmeden, yani 20 Şubat'tan önce başlayabileceğine inanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hızlı bir saldırı da mümkün."



BBC'nin haberine göre Sullivan, Putin'in işgal emrini verip vermediğinin netleşmediğini ancak bunun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi:



"Başkan Joe Biden, krizin çözümü için Putin'le bir telefon görüşmesi yapmanın yollarını arayacak. Elimizde son kararın verildiğine; başlama emrinin verildiğine dair net bir bilgi yok. Ancak 100 binden fazla askerin sınıra konuşlandırıldığı Ukrayna'nın işgali hareketi, ülkenin büyük kesimlerini ve hatta başkent Kiev'i kapsayabilir."

Moskova'dan sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.



Sputnik'in haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2021 sonu ile 2022 başında, dünya enformasyon alanı, ölçeğinde ve karmaşıklığında eşi görülmemiş bir medya kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyanın amacı, dünya topluluğunu Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığına ikna etmek" denildi.



Batı medyasının, dürüst gazetecilik standartlarına aykırı olarak 'Moskova'nın saldırgan niyete sahip olduğu tezini kamuoyuna aşılamak' amacıyla açık dezenformasyon yaydığı ve manipülasyonlara başvurduğu kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca kez yaptığı açıklamaların görmezden gelindiği vurgulandı.



Bakanlık ayrıca, Batı'nın askeri altyapısını Rusya sınırlarına doğru ilerlettiği, Ukrayna'ya askeri ve teknik destek sağladığı ve bu ülkeyi silahlandırdığı, askeri uzmanlarını bu ülkeye gönderdiği, geniş çaplı ve tehlikeli tatbikatlar düzenlediği yönündeki endişelerin de görmezden gelindiğini kaydetti.



Açıklamada, “Batı medyası aslında hükümetlerinin siyasi siparişini yerine getiriyor, asılsız bilgiyi koordineli biçimde yayıyor, geniş çaplı enformasyon savaşına katılıyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Batı medyasındaki yalan haberlerin, 'Moskova'ya karşı, Rusya'nın güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin haklı taleplerini baltalamayı ve itibarsızlaştırmayı, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik jeopolitik amellerini haklı çıkarmayı amaçlayan koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünün kanıtı' olduğu kaydedildi.

Zaharova: Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var

Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Beyaz Saray'ın histerisi her zamankinden daha açık. Anglo-Saksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, "Provokasyonlar, yanlış bilgilendirmeler ve tehditler, kişinin kendi problemlerini çözmede kullanmayı en çok sevdiği yöntemlerdir. Amerikan askeri-politik makinesi, insanların hayatlarını bir kez daha harcamaya hazır. Tüm dünya, militarizm ve emperyal hırsların kendisini ifşa etmesini izliyor. Ve Bloomberg öncülüğündeki propaganda ekibi tüm bunlara su taşıyor" diye ekledi.



Açıklamaların hemen ardından, Rusya tarafı, Putin ve Biden'ın cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Putin'in Macron'la da aynı gün konuşacağını belirtti.



ABD Başkanı Biden'ın, cuma günü Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere birçok liderle video konferans görüşmesi yaptı.



Biden, sorunun diplomatik çözümü için çaba harcayacağını söylerken diğer liderler de "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını" yineledi.

Biden, ABD vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaptı

Sullivan'ın bilgilendirme toplantısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı konuşmanın ardından geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin "hızlıca karışabileceği" konusunda uyarıda bulundu.



NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.



Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.



Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.



Reuters haber ajansi, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin polonya'ya 3 bin asker daha göndereceğini haberleştirdi.

Avrupa ülkeleri de Ukrayna'ya seyahat uyarısı yaptı

İngiltere, vatandaşlarına Ukrayna'ya zorunlu haller dışında seyahat etmeme ve ülkedeki vatandaşlarına da orayı terk etme tavsiyesinde bulundu. Hükümetin açıklamasında "Ukrayna sınırlarında Ocak ayında bu yana artırılan Rusya güçleri, askeri hareket tehdidini artırıyor" ifadelerine yer verildi.



Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliği de, Ukrayna'daki Hollandalılara, zorunlu haller dışında kesinlikle ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Hollandalılar için ülkenin batısında bir destek noktası oluşturulacak. Norveç Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna'daki "ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumundan dolayı" vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi ve zorunlu haller dışında ülkeye seyahat etmeleleri çağrısı yaptı. Estonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.



Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.



Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.



İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise "güçlü caydırıcılık" ve "sabırla sürdürülecek diplomasi" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve "Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez" dedi.

