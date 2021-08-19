Çin'deki araştırma korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Kovid-19 salgını ve Çin'deki canlı hayvan pazarlarıyla ilgili bulgular, olayın vahametini gözler önüne serdi. Bir yıldan fazla bir süredir yayınlanamamış ve yeni basılan bir araştırma, koronavirüs taşıdığı bilinen hayvanların 2010'larda canlı hayvan pazarlarında satıldığını ortaya çıkardı.

Çin'deki hayvan pazarlarıyla ilgili şok araştırma

Bir yıldan uzun süredir yayınlanmayı bekleyen araştırma sonunda yayınlandı ve olanlar oldu. Kovid-19 salgını ve Çin'deki canlı hayvan pazarlarıyla ilgili bulgular, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Kovid-19'un kökenlerine ilişkin vahşi hayvanlardan mı geldiği yoksa bir laboratuvarda üretilip kazayla mı sızdığı konusu geniş çaplı spekülasyonlara sebep oldu.

Çin hükümetinin Güneybatı Çin Yaban Hayatı Kaynaklarını Koruma Ana Laboratuvarı, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Wuhan'daki çeşitli pazarlardan veri ve Huanan deniz ürünleri pazarından fotoğraflar topladı.

Bir yıldan fazla bir süredir yayınlanamamış ve yeni basılan bir araştırma, koronavirüs taşıdığı bilinen hayvanların 2010'larda canlı hayvan pazarlarında satıldığını ortaya çıkardı.

Bloomberg'in haberine göre, Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, farklı tip koronavirüslerle enfekte olmuş misk kedisi, köpek, vizon, rakun ve daha pek çok türün yıllarca bu pazarda satıldığını buldu.

Bulgular, bilim insanlarının, virüsün insanlara sıçramadan önce, doğada meydana geldiği şeklindeki orijinal teorisini destekliyor gibi görünüyor.

KENE KAYNAKLI HASTALIKLARI ARAŞTIRIRKEN BULDULAR

Bloomberg'e göre, bu çalışma aslında yıllar önce Çin'in Hubei eyaletinde yüzlerce kişiyi hasta eden kene kaynaklı bir hastalığın kökenlerini incelemenin bir yolu olarak düşünüldü.

Güneybatı Çin Yaban Hayatı Kaynaklarını Koruma Ana Laboratuvarı'nda bir virolog olan baş yazar Dr. Xiao Xiao, Mayıs 2017 ile Kasım 2019 arasında Wuhan'daki dört pazardan veri topladı.

Doktorlar Ocak 2020'de gizemli bir zatürre benzeri hastalığın Wuhan'ı kasıp kavurduğunu öğrenmeye başladığında, Xiao diğer bilim insanlarıyla işbirliği yaptı ve verilerini taramaya başladı.

38 VAHŞİ TÜR, 47 BİNDEN FAZLA İŞLEM..

İki buçuk yıllık dönemde, memeliler, kuşlar ve sürüngenler dahil 38 vahşi canlı hayvan türünün, 47 binden fazla işlemden geçtiğini buldular. Yiyecek ve evcil hayvan olarak satılan hayvanlar, kötü hijyen koşullarında tutuluyordu ve hayvandan insanlara sıçrayan çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalandılar.

Bu hastalıklar arasında grip, kuduz ve kuşlardan ve kümes hayvanlarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere çeşitli koronavirüsler bulunuyor.

Oxford Üniversitesi'nden Dr Chris Newman, çalışmanın canlı hayvanların salgının merkezinde gıda olarak satıldığını ispatladığını ve bu bilgilerin pandeminin ilk günlerinde yayınlanmış olması gerektiğini vurguladı.

BİRÇOĞUNDA KURŞUN YARASI GÖRÜLDÜ

Gazetede, Xiao ve meslektaşları, ziyaret ettiği pazarlarda, hayvanların en az yüzde 30'unun kurşun yarası veya tuzağa yakalanma ile uyumlu yaralanmalar olduğunu yazdı.

Gazete, dört pazardaki 17 dükkandan hiçbirinin bir menşe veya karantina belgesi göstermediğini, 'bu nedenle tüm vahşi yaşam ticaretinin temelde yasa dışı olduğunu' yazdı.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, belki de en önemlisi, dükkanlardan yedisinin, Huanan pazarındaki işçiler de dahil olmak üzere belgelenen en erken Kovid-19 enfeksiyonlarından bazılarıyla bağlantılı olmasıydı.

DSÖ YANIT VERMEDİ

Araştırmacılar, makaleyi iki kez gözden geçirdiklerini ve bir dergiye gönderdiklerini, ancak reddedildiğini söyledi. Makale tekrar revize edildi ve Ekim 2020'de Scientific Reports'a gönderildi. Bloomberg'e göre dergiyi yayınlayan Springer Nature, bir kopyasını da DSÖ'ye gönderdi ancak yanıt alamadı.

Pekin ve DSÖ araştırmacılarından oluşan ve Çin'e gönderilen bir ekip de dahil olmak üzere birkaç ön rapor, salgının Wuhan pazarından kaynaklandığını ima ediyor gibi görünüyordu.

Bununla birlikte, Pekin hükümeti 2020 yazında çark ederek ülkede hayvan pazarlarının bulunduğunu ve virüsün orada satılan vahşi hayvanlardan kaynaklandığı iddialarını reddetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.