Sıfır yerçekimi ve küçük uyku alanları arasında, astronotlar zor olsa bile uzayda uyumak zorundadır.

Gordon Cooper, 15 Mayıs 1963 yılında en uzun ve son Merkür uzay uçuşuna pilotluk yaptı.

Cooper, tüm gününü uzayda geçiren ve uzayda uyuyan ilk Amerikalı oldu.

Ama bir astronot uzayda nasıl uyur? Bunu dikkatli bir şekilde yapıyorlar ve yapmaları çok önemli. Çünkü uyku eksikliği, kritik görevleri yerine getirirken hatalara yol açabilecek yorgunluğa neden olabilir. Sarhoş bir astronot yanlış bir şey yaparsa, bu bir ölüm kalım meselesi olabilir.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS), bir astronot, kabaca bir telefon kulübesi büyüklüğündeki mahallelerde uyur. Duvara bağlı bir uyku tulumu içinde kendilerini koza haline getirirler. Uzayda “yukarı” veya “aşağı” yoktur. Sıfır yerçekimi ile, bir astronot uyurken kabinin etrafında yüzer ve yerinde bağlı değilse potansiyel olarak kendilerini yaralayabilir.

Scott Kelly ise yakın tarihli bir röportajda “Uzayda uyumak garip geldi” diyor. Kelly, uzayda 520 gün geçiren emekli bir astronot. Bir battaniyenin ağırlığı ya da başını dinlendirmek için bir yastığın rahatlığı olmadan uyuması Kelly için garipti.

Bir astronotun uyku odasının iyi bir havalandırmaya ihtiyacı vardır. Uzayın ağırlıksız ortamında, astronotlar kafalarının etrafında bir balon oluşturabilecek karbondioksiti dışarı atarlar. Beyne bu potansiyel oksijen eksikliğini önlemek için bir havalandırma deliğinin yakınında uyurlar. Beyin hücreleri hassastır. Beş dakikadan daha kısa bir sürede beyin hücreleri oksijensiz ölmeye başlayabilir. Beyin hipoksisi beyin hasarına veya daha kötüsü ölüme neden olabilir.

Uzay sessizdir, ancak bir uzay aracı sessiz değildir. Astronotlar, gürültüyle mücadele etmek için kulak tıkaçları ve parlak ışıkla mücadele etmek için yüz maskeleri takarlar. ISS saatte 17.100 mil gidiyor. Bu, gemideki bir astronotun günde 15 veya 16 gün doğumu görebileceği anlamına geliyor. Scott Kelly'nin belirttiği gibi, "Pencerelerde güneşlikler olsa da, uzaydaki güneş gerçekten parlaktır ve pencerelerden içeri sızar."

Astronotların uzayda rüyalar ve kabuslar gördüğü bildirildi. Bazı astronotlar da uzayda horlar.

ISS'deki ekipler günde ortalama altı saat uyuyor. NASA, astronotlarını sekiz ila 8,5 saatlik uykuyla programlar .

Astronotlar sıklıkla uyku yoksunluğunun ve sirkadiyen ritmin bozulmasının etkilerinden muzdariptir. Uyku eksikliği, ruh hali değişimlerine, zayıflamış bağışıklığa, yüksek tansiyona, zayıf dengeye ve diğer zararlı etkilere yol açabilir.

Kaynak: discovermagazine-com. .