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Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir
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TIMETURK / DÜNYA / Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir

Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir

Bilim insanları, tarım ilaçları ve diğer kimyasalların tarlalarda kullanılmasından dolayı bal böceklerinin (arılar) neslinin tükenmesinin akut bir gıda krizine ve gerçek bir kıyamete yol açabileceği uyarısında bulundular.

1 Saat Önce
2021-10-28 09:35:45
Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir

Rus ‘NVL. Yandex.Zen Platformu'ndaki ‘DÜNYA BİLİM: ilginç çevre' blogunun uzmanları, arıların önemi hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundular.

Blogun uzmanları, arıların ortadan kaybolmasının gerçek bir kıyamete yol açabileceğini öne sürdüler.

Arı popülasyonunun her yıl azalmaya devam ettiği belirten uzmanlar, “Arıların son 20 yılda sayıları yaklaşık % 50 azaldı; ancak herkes küçük böceklerin önemini anlamıyor” dedi.

‘novostivl-ru'da çıkan haberde, tüm bitkilerin % 90'ının tozlaşmasından sorumlu oldukları için, arıların çiçekli bitki ve ağaçların en ünlü tozlayıcıları olduğu belirtildi.

Haberde, bal arılarının, çiçekli mahsullerin çoğaltılmasında önemli bir bağlantı olduğu ve büyük bir hasat elde edildiği belirtilerek, “Arıların önemli bir kısmı tarım ilaçları ve diğer kimyasalların tarlalarda kullanılmasından dolayı ölmekte; çünkü 20 yıl önce kimse böyle bir zehir kullanmamıştı” denildi.

Bal böceklerinin neslinin tükenmesinin akut bir gıda krizine yol açacağı dikkat çekilen haberde, “Meyveler ve sebzelerin yanı sıra yağ bitkileri: ayçiçeği, hindistan cevizi, kolza tohumu, palmiye ağaçları, kritik olarak biyotik tozlaşmaya bağlıdır. Onlara dayalı tüm ürünlerin fiyatı on kat artacaktır. Tekstil endüstrisinde fiyatlarda bir sıçrama olacak: arılar olmadan pamuk hasadı %62 düşecek ” uyarısında bulunuldu.

Haberde birkaç yıl içinde insanlığın arıların yaşamına bağlı olan flora ve faunanın neredeyse tamamını kaybedebileceği bildirilirken; uzmanlar ise, insanların bitkileri kendi kendilerine tozlaştırmayı öğrenebileceklerini, ancak çiçekli mahsul popülasyonlarını eski haline getirmenin on yıllar alabileceğini söylüyor.

Kaynak: novostivl-ru.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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