DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin sevkiyatı durdurdu! Avrupa'da kriz kapıda
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?
'Muz yeme' olayı nedir? Muz yeme videoları neden çekildi?
Avrupa'da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde
181 maden sahası ihale edilecek
29 Ekim'de AVM'ler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı?
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Halk TV’de Ankara depremi
Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu?
Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi
Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir
Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı
İran, Rusya’nın direnişine rağmen hava savunma sistemini o ülkeye konuşlandırdı
Özel sektör sağlık çalışanlarına (Başkentray, Marmaray, İzban) ücretsiz mi? Özel hastane sağlık personeline otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
Rus askeri gözlemciden Bayraktar SİHA itirafı: Bunlarla başa çıkmak zor

TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı

Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında Ankara'da 'F-35' konusunda toplantı yapıldığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-10-28 09:28:54
Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş