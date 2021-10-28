Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında Ankara'da 'F-35' konusunda toplantı yapıldığını açıkladı.
2021-10-28 09:28:54
Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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