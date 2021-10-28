Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında Ankara'da 'F-35' konusunda toplantı yapıldığını açıkladı.

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.