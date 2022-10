Batı Trakya’da Mevlid-i Nebi coşkusu

İslam dünyasını saran Mevlid-i Nebi (Mevlid Kandili) coşkusu Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da da yankılanıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (sas) doğum yıldönümü Mevlid Kandili tüm dünyada coşkuyla idrak edilmeye hazırlanıyor. Bu coşkunun yaşandığı coğrafyalardan biri de Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya…

Batı Trakya'daki Müslümanları temsil eden iki seçilmiş müftülük Mevlid-i Nebi dolayısıyla mesaj paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İskeçe Müftüsü seçilen Mustafa Trampa, mesajında MevlidKandili'nin anlam ve önemine değinerek, “Mustafa Kamu ile birlikte 9 Eylül tarihinde seçime girdik. İskeçe Müslüman Türkleri olarak büyük bir sınav verdik ve adeta bir tarih yazdık. Bütün camilerimizde el kaldırma usulüyle gerçekleşen seçimlerde sekiz bine yakın oy kullanıldı. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Çıkan oylama sonucunda çoğunluğunuz iradenizi benden yana kullandınız ve yükü ağır ama bir o kadar şerefli olan Müftülük makamına seçildim. Bana olan güveninizi Allah'ın izni ve inayetiyle boşa çıkarmayacağımı sizlere vurgularken, hepinize şükranlarımı sunarım”dedi.

DOĞDUĞU GECE MÜBAREK BAŞLANGIÇ

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in dünyaya teşriflerinin bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Müftü sıfatıyla bu ilk mesajımla sizleri muhabbetle selamlar, Mevlid Kandilinizi tebrik ederim” diyen Trampa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir.”

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDAN

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de yaklaşan Mevlid Kandili sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Müftü İbrahim Şerif mesajında, “Kovid-19 salgınının genel itibariyle etkisini yitirdiği gerçeğinden hareketle Kovid öncesinde olduğu gibi camilerimize gidip Mevlid Kandilini coşkulu cemaatlerle ihya etmeye çalışalım” ifadelerini kullandı. Trampa, mesajında özetle şunları kaydetti:

7 Ekim 2022 Cuma günü akşamı Mevlid Kandilidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'in, kameri takvime göre doğduğu gecedir. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu'l-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından birisi, O'nun kutlu doğumudur. Çünkü O'nun dünyaya geldiği dönemde insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmış, Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlâk tamamen kokuşmuştu. Kadınlar esir muamelesi görüyor, bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız çocukları acımasızca diri diri toprağa gömülüyordu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği kalkmış gibiydi. Dünyanın birçok köşesi kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. Cihanın ıslâhı bir peygamberin gönderilmesine muhtaçtı. Bütün ümitler, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdelediği âhir zaman peygamberine yönelmişti. Bütün dünya karanlıklar içinde, bu kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu. Sevgili Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. O'nun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adalet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber'in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: De ki: “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah'ı hoşnûd etmek, O'nun Peygamberine uymak ve O'nu örnek almakla mümkündür.