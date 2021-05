Azeri Gazeteci: Erdoğan'a haksız yere şantaj yaptılar

Azeri gazeteci ve Prof. Cəbiyev, Macron’ın iki yüzlü politikalarına tepki göstererek, “Sanki savaş Fransa'da ya da onun valilerinden birinde sürüyor gibiydi. Gece gündüz kardeş Türkiye'ye ve Azerbaycan'ın büyük dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haksız yere şantaj yaptılar” dedi.

Tarih Bilimleri Doktoru ve gazeteci Prof. Qafar Cəbiyev'in ‘konkret.az' sitesinde yayımlanan Macron yönetimi ile ilgli makalesi şöyle:

Macron genetik olarak Ermenilerle akrabaydı Muhtemelen dikkatli okuyucular, rahmetli milletvekili Profesör Şamil Gurbanov'un "Chirac delidir" dediğinde birçoklarının onu kınadığını unutmamışlardır. Chirac'ın ardından iktidara gelen Sarkozy, maalesef sağduyuya aykırı alışılmadık eylemleri ve kararlarıyla dünyayı şaşırtmaya devam etti. Fransa'yı cüce bir Ermenistan olarak ve Fransızları Ermenilerin kuyruğuna bağlayarak küçük düşürerek, Fransa gibi güçlü ve demokratik gelenekler bakımından zengin bir devletin utanç verici olması, Sarkozy'nin alt düzey ve rastgele bir politikacı olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Chirac ve Sarkozy'nin Ermeni sevgisiyle dolu ikiyüzlü politikası hala Emanuel Macron ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Bir düşünün, Macron, “Ermeniler Fransız tarihinin bir parçası ve onun gururu… Ermenistan bizim için çok değerlidir. Ermeniler Fransa tarihini yarattılar (acaba o zamanlar Fransız halkı neredeydi), neredeyse yarı yurttaşız. Ermeniler tarihimizin bir parçası ve gurur kaynağıdır. Bu sözler, Macron'un Ermenilere karşı kendisini cumhurbaşkanı seçen Fransız halkından daha fazla sorumluluğa sahip olduğunu gösteriyor.

Bakın, dünya kültürüne çok önemli katkılarda bulunan bir milleti kimin kuyruğuna bağlıyor? Fransa 29 yıldır AGİT Minsk Grubu üyesidir. Yıllar boyunca Fransa, Dağlık Karabağ müzakerelerinde her zaman güçlü bir şekilde Ermeni yanlısı olmuştur. Bunu hem Azerbaycan'da hem de yurt dışında herkes çok iyi biliyor. Ancak sadece diplomasi etiği, diğer tarafın samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğünü kızarmaktan alıkoydu. Ve şuÇifte standartların yaygın olduğu bir dünyada birinin samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu söyleseydik ne değişirdi? Fransız yetkililerin, Fransız parlamenterlerin ve Cumhurbaşkanı Macron'un Karabağ'da neler olup bittiğini başından sonuna kadar çok iyi bildiği herkes için açıktır. Daşaltı, Karakand ve Hocalı trajedilerinden habersiz değillerdi. Ancak her yerde, her düzeyde saldırgan Ermenistan'ı savundular. Bu, devlet düzeyinde yüzsüzlüğün bir göstergesidir. Başkan Macron, Karabağ'da neler olup bittiğini başından sonuna kadar çok iyi biliyordu. Daşaltı, Karakand ve Hocalı trajedilerinden habersiz değillerdi. Ancak her yerde, her düzeyde saldırgan Ermenistan'ı savundular. Bu, devlet düzeyinde yüzsüzlüğün bir göstergesidir.Başkan Macron, Karabağ'da neler olup bittiğini başından sonuna kadar çok iyi biliyordu. Daşaltı, Karakand ve Hocalı trajedilerinden habersiz değillerdi. Ancak her yerde, her düzeyde saldırgan Ermenistan'ı savundular. Bu, devlet düzeyinde yüzsüzlüğün bir göstergesidir.

Kısıtlı ve ileri görüşlü bir politikanın başarılı sonucu

İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı Macron da dahil olmak üzere Fransız yetkililer, sorunun çözümüne hizmet etmesi beklenen eşbaşkan ülkeye hiçbir zaman uygun olmayan net, tek taraflı Ermeni yanlısı bir duruş sergilediğinde tüm maskeler yırtıldı. Cumhurbaşkanı Macron ve sinirleri muzaffer Azerbaycan ordusunun zafer yürüyüşünü engellemek için ne yapmadı? Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Almanya ve Rusya'yı çatışmaya dahil etme yolundan tam anlamıyla çıkıyordu. Sanki savaş Fransa'da ya da onun valilerinden birinde sürüyor gibiydi. Gece gündüz kardeş Türkiye'ye ve Azerbaycan'ın büyük dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haksız yere şantaj yaptılar.

44 günlük Vatanseverlik Savaşı boyunca, Fransız sanatçıların Azerbaycan karşıtı gayretlerinin ve çağrılarının sabırla ve Azerbaycanlı yetkililer ve şahsen Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Cumhurbaşkanı İlham tarafından engellendiğini söylemekten gurur duyuyorum. Aliyev takip edildi ve zamanı geldiğinde çok katı ve kararlı bir tutum sergilendi. Yani Fransa'nın tüm çabalarına rağmen Azerbaycan savaşı zafer anına kadar başarıyla sürdürdü.

Azeri, Rus ve Ermeni liderlerin düşmanlıkların sona ermesi konusunda imzaladıkları 10 Kasım üçlü açıklamasından sonra bile Fransız yetkililer, Azerbaycan karşıtı çirkin duruşlarından geri adım atmadılar. Üç taraflı açıklama sonucunda Karabağ'daki durumu değiştirmek için Minsk Grubu'nun sürece yeniden dahil edilmesi çağrısında bulundular. 30 yıldır işgal altındaki toprakları harap edenlerin savunucuları Karabağ'daki Ermeni-Hıristiyan kültür mirasına yönelik tehdit hakkında yalan ve yalanlar yaymaya başladılar. Yüzsüzlük ve ikiyüzlülük diye bir şey var mı? Cüceler, Ermenistan'ı asırlık saldırı planlarını gerçekleştirmek için ne kadar süreyle bir oyuncak ve bir araç olarak kullanacaklar?Ermeni halkını efsanevi fantezilere ne kadar tutsak tutacaklar ve kelimenin tam anlamıyla onları bir baskı, baskı ve yalvarma durumunda tutacaklar?

Fransa'dan iyiye kötü

Fransız yetkililerin, politikacıların ve bilim ve sanatın önde gelen şahsiyetlerinin defalarca kabul ettikleri gibi, ne resmi Fransa ne de Fransız halkı tarih boyunca Azerbaycan ve Azerbaycanlılardan herhangi bir zarar görmedi. Tam tersine Azerbaycan tarafı her zaman Fransa'ya ve Fransızlara duyarlılık, ilgi, samimiyet ve saygı göstermiştir. Maalesef Fransa'dan herhangi bir dönüş görmedik. Mesleğe göre bir tarihçi olarak, Fransızların tarihimize karşı tutumu hakkında bir gerçek üzerinde durmak istiyorum.1990'larda Fransız antika satıcısı Jacques de Morgan, Azerbaycan'ın güneydoğusundaki "arkeolojik araştırmalar" adına ender anıtlarımızın çoğunu tahrip etti ve tarihi ve kültürel hazinelerimizi Fransız müzelerine sattı. Bu tarihi eserler hala korunmakta ve Fransa'daki Saint-Germain Müzesi'nde, diğer müzelerde ve özel koleksiyonlarda "Ermeni-Talysh" veya "Ermeni-Fars" malzeme ve kültür örnekleri olarak tanıtılmaktadır.Rus İmparatorluk Arkeoloji Derneği'nin Jacques de Morgan'ın Azerbaycan'da kazı yapmasını yasakladığına dikkat edilmelidir. Bu durumda Morgan, İran tarafına geçti, sınırın diğer tarafındaki eski Azerbaycan anıtlarını tahrip etti ve buluntuları yağmaladı. 1919'da basılan tahrifatlarla dolu "Ermeni Halkı Tarihi" adlı kitabı da Morgan'ın Ermenilere hizmetçi olduğunun açık bir göstergesidir.

JD Mogan, sözde "Ermeni soykırımı"nın Fransız ortak yazarıdır.

Okurların, Morgan'ın 1915'te Ermeni soykırımını Türklerin iddia ettiği iddia edilen mitin "vaftiz babalarından" biri olduğunu bilmelerini isterim. Evet, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirasını yağmalayan, yağmalayan ve Fransa'ya götüren Morgan'dı. 1913-1916'da ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan Yahudi Henry Morgentau, başkan olan Alman-Ermeni Lepsius dönemin Alman-Ermeni toplumu, Cemiyet Başkanı James Bryce, Rus yazar Valery Brusov ve diğerleri sözde "Ermeni soykırımı" nı ilk kez gündeme getirdiler.

Aslında tarihte hiçbir zaman Ermenilere karşı böyle bir soykırım olmamıştır. Gerçek şu ki, 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de yaşayan Ermeniler Rus istihbaratına satılmış ve içeriden Türklere yapılan gizli ihanetin failleri olmuşlardır. Türk hükümeti bunu bilerek 27 Mayıs 1915'te askeri harekatın gerçekleştiği bölgede yaşayan Ermeni nüfusun ülkenin diğer bölgelerine nakledilmesine ilişkin "Sürgün Yasası"nı kabul etti. 1 Haziran 1915'te yürürlüğe giren bu kanun uyarınca, askeri harekat bölgesinde yaşayan Ermeniler çok organize bir şekilde cephe hattından nispeten uzaktaki diğer bölgelere yerleştirilmişlerdir. Görünüşe göre bu durumda soykırım söz konusu değil.

ANAS'tan "vaftiz babasının" yandaşlarına yeşil ışık

Dikkatli okuyuculara, sözde "Ermeni soykırımı" mitinin, "vaftiz babalarından" biri olan Morgan'ın kimliğini ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yok eden güçlü bir Ermeni yanlısı "şey" olduğunu ve sonunda bilsinler. Üyeliğini tahrif ediyor. üzerinden defalarca ifşa edildi. Ama ne yazık ki biz Azerbaycanlılar ihaneti ve kötülüğü çabucak unutuyoruz. Durum böyle olmasaydı, Fransız ve İranlı "uzmanların", "Jacques de Morgan'ın bilimsel mirasının incelenmesi" projesi kapsamında 2012-2017 yıllarında Lerik bölgesinde arkeolojik kazı yapmalarına izin verilmeyecekti.

Ne de olsa J. Morgan'ın bir zamanlar tarihi ve arkeolojik anıtlarımızı tahrip edip tahrip ettiğini, keşfettiği maddi ve kültürel değerleri tahrif ettiğini ve bunları ticaret nesnelerine dönüştürdüğünü ve hatta Çarlık hükümetinin onu ülkeden kovduğunu biliyoruz.

Tarihimiz hakkında defalarca yazılan bu gerçekleri hatırlamaktaki amacım, Fransız yetkilileri eylemlerinde ve kararlarında adil olmaya çağırmaktır. Azerbaycan tarafının karşı tarafın yetersiz tavrının farkında olmadığını düşünmeyin. Popüler bir atasözü şöyle der: "Sülünün kafasını bir çalıya saklayarak, hiç kimse kuyruğunu dışarıda görmez."

Azerbaycan'a karşı çirkin kampanya sona ermeli

Geçtiğimiz 28 yıl boyunca veya 44 günlük savaş sırasında, eşbaşkan ülke olarak Fransa, uluslararası taahhüt ve sorumluluğuna rağmen, her zaman saldırgan bir devlet olan Ermenistan'ı savunarak, açıkça Azerbaycan karşıtı bir duruş sergilemiştir. Uluslararası hukuka aykırı olan bu konumdan çekinmedi. Yine, Fransız Senatosu, Dışişleri Bakanlığı ve Ermeni diasporası tarafından sarhoş olan bazı "tanınmış şahsiyetlerden" saçma ifadeler duyuyoruz. Hemen hemen şehirler ve mahalle belediyeleri Azerbaycan'a oradan güçlerini gösteriyordu. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birkaç gün önce Nahçıvan'a yaptığı ziyarette Fransız tarafının uluslararası hukuka ve diplomatik etiğe aykırı açıklama ve girişimlerine bir kez daha çok sert tepki gösterdi:"Fransız tarafına bizden vazgeçmesi için defalarca şikayette bulunduk. Git işini yap… Azerbaycan'a karşı çirkin kampanya durdurulmalı. "

Böyle bir soru, eşbaşkan ülke olarak Fransa'nın tek taraflı ve anlaşılmaz eylemleriyle defalarca karşılaşan ve defalarca analiz eden Azerbaycan kamuoyunu uzun zamandır şaşırttı. Fransız yetkililer Ermenilere aşık nedir? Fransa gibi zengin demokratik geleneklere sahip güçlü bir devleti Ermeni diasporasının elinde oyuncak yapan nedir?

