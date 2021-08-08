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Aşı karşıtı Fransızlar 4 haftadır sokaklarda

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır protesto düzenliyor.

13 Saat Önce
2021-08-08 08:15:35
Aşı karşıtı Fransızlar 4 haftadır sokaklarda

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Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır protesto düzenliyor.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 198 noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.
Gösterilerin 4. haftasında 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te, yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.
Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlemlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi, polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria'ya doğru ilerledi.
Güvenlik güçleri, kortejin dışına çıkmaya çalışan bazı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.
İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 237 bin, başkent Paris'te 17 bin, Toulan kentinde 19 bin kişinin katıldığını duyurdu.
Protestolarda 35 kişi gözaltına alınırken, 7 polis hafif yaralandı.

"Her kesimden insan Fransa'da sokaklara indi"

Will ismindeki gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklediğinden çok daha fazla kişinin Paris'te hükümetin Kovid-19'la mücadele politikasını protesto etmek için sokaklara indiğini söyledi.
"Çok kalabalık olduğumuzu gözlemliyorum. '15 bin gösterici vardı' diyecekler. Fakat siz de bakın ve kendiniz görün." diyen Will, Fransa genelinde 300 bin kadar göstericinin sokakta olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.
Will, "(Hükümet) insanları ayrıştırmak istiyor ancak bugün her kesimden insan Fransa'da sokaklara indi." ifadesini kullandı.
Diğer bir gösterici Khalida, hastanede hasta bakıcı olarak çalıştığını, sağlık ruhsatı ve aşı zorunluluğunu protesto etmek için gösteriye katıldığını söyleyerek, "(Kovid-19'la mücadele yasası) özgürlükleri öldüren bir yasa, Cumhuriyetin değerlerini sarsıyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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