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Analiz: Müslüman ülkelerin yarıya yakını Kosova'yı niçin tanımıyor?

Nüfusunun yaklaşık yüzde 95’i Müslüman olan bir ülke olan Kosova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülkenin sadece 31’i tarafından tanınıyor. Bu rakam, İslam ülkelerinin neredeyse yarısının Kosova’yı tanımadığı manasına geliyor.

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08.05.2021 10:51:15
Analiz: Müslüman ülkelerin yarıya yakını Kosova'yı niçin tanımıyor?

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in Fas'a yaptığı ziyarete, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın Kosova'ya ilişkin açıklamaları damga vurdu. Dünkü görüşmede Burita, Fas'ın tüm baskılara rağmen Kosova'yı tanımadığını ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Fas'ın Kosova çıkışı, çeşitli nedenlerle Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddeden Müslüman ülkelere ilişkin garip durumu bir kez daha gündeme taşıdı.

Aralarında Cezayir, Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan, Fas, Sudan, Suriye, Tunus ve Filistin'in olduğu Müslüman ülkeler, Rusya ve Sırbistan'la olan güçlü ilişkileri nedeniyle veya kendi içlerindeki bağımsızlık talebinde bulunan ayrılıkçı bölgelerin mevcudiyetine binaen prensip olarak Kosova'yı tanımayı reddediyor.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 95'i Müslüman olan bir ülke olan Kosova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülkenin sadece 31'i tarafından tanınıyor. Bu rakam, İslam ülkelerinin neredeyse yarısının Kosova'yı tanımadığı manasına geliyor.

2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, çeşitli vesilelerle Müslüman ülkelere Kosova'yı tanıma çağrısında bulunuyor.

Yugoslavya etkisi

1948'de İsrail ile diplomatik ilişki kuran fakat 1967'deki İsrail-Arap savaşından sonra İsrail'le bütün ilişkilerini koparan Yugoslavya, Filistin ve Arap ülkeleriyle özel ilişkiler tesis etmişti. Yugoslavya'nın komünist lideri Tito, Yaser Arafat ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü güçlü bir şekilde desteklemiş, birçok Arap genç Yugoslavya'daki askeri okullarda eğitim almıştı. Yugoslavya 1988'de Filistin Devleti'ni tanımış ve 1989'da diplomatik ilişki kurmuştu.

Yugoslavya'nın Filistin ve Arap ülkeleriyle olan güçlü ilişkilerini miras alan Sırbistan, günümüzde Arap dünyası ile olan bu güçlü ilişkileri kısmen muhafaza ediyor. Bazı Arap ülkelerinin Kosova'yı tanımama nedeninin ardında bu ülkelerin Tito dönemindeki Yugoslavya ile inşa edilen ve günümüzde Sırbistan'la sürdürülen güçlü ilişkiler yatıyor. 
Birçok Müslüman ülkenin Sırbistan'la veya Rusya'yla olan ilişkilerini Kosova'ya tercih etmeleri, Kosova'nın İslam dünyasından uzaklaşıp İsrail'e yakınlaşmasında önemli rol oynadı. Kosova'nın Müslüman ülkelerle olan ilişkilerindeki çarpık durum, Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açması ile birlikte bir krize dönüştü. Bu krizin ortaya çıkışını engellemek için uluslararası alanda en fazla gayret gösteren ülke olarak öne çıkan Türkiye, hem Kosova üstündeki nüfuzu hem de Müslüman ülkelerle olan güçlü ilişkileri itibarıyla krizin çözümü konusundaki rol üstlenebilecek sayılı ülkeler arasında yer alıyor. 

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan