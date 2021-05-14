ANALİZ: ABD medyası şiddetin değil silahların peşinde

Uluslararası medya, Filistin'deki gelişmeleri okurlarına aktarırken başta ABD medyasında çıkan haberler bölgedeki şiddetten ziyade Filistin'in sahip olduğu silahların nerelerden geldiğine odaklanması da dikkatlerden kaçmadı...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 9'u çocuk 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha hayatını kaybetti. Son saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 100'ü aştı.

İsrail askerlerinin Gazze'ye kara operasyonu başlatması ise bölgedeki durumu daha da gerdi.

Öte yandan Uluslararası medya da bölgedeki gelişmeleri okurlarına aktarırken bilhassa Amerikan basınında çıkan değerlendirmeler dikkatlerden kaçmadı.

Washington Post'un internet üzerinden okurlarıyla paylaştığı makalelerde İsrail'in askeri saldırıları ve güvenlik güçlerinin Filistinliler'e yönelik şiddeti geri planda tutulurken Filistinlilerin sahip olduğu silahların nereden ve hangi yollardan temin edildiğinin sorgulanması dikkati çekti.

Uluslararası ilişkiler Uzmanları TIMETURK'e yaptıkları açıklamalarda sözkonusu medyanın bu tavrının yanlı olduğu, okurları yönlendirmeye yönelik tutum takınıldığına dikkati çektiler....

Washington Post'un değerlendirmesinde şunlar yer alıyor:

" Çoğu analist, geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'den yapılan saldırılarda kullanılan roketlerin, 2014'te İsrail ile Hamas arasındaki son büyük alevlenme sırasında atılan roketler de dahil olmak üzere, tanıdık teknolojiyi kullandığını söyledi. Ancak, kullanım biçimleri değişmiş olabilir. İsrail Füze Savunma Örgütü'nün eski başkanlığını yapmış olan İsrailli savunma mühendisi Uzi Rubin, "Benim izlenimim şu ki, Filistinliler tarafından şu anda kullanılan roketler teknoloji açısından farklı değil, boyut olarak 2014'te kullanılanlardan farklı." daha ağır savaş başlıklarına sahip silahlar.

"Mermi sayıları da belli"

Perşembe günü, Hamas askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, grubun Tel Aviv yakınlarında saldırmak için "Ayyash 250" adlı yeni bir roket kullandığını duyurdu. Hamas'a göre roketin 150 milden fazla menzili var ancak iddialar bağımsız olarak doğrulanmadı.Hamas'ın stoklarının büyüklüğüne ilişkin tahminler değişiklik gösteriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden emekli bir general olan ve şu anda Washington Enstitüsü'nün bir üyesi olan Michael Herzog, grubun 8.000 ila 10.000 mermiye sahip olabileceğini tahmin etti."

"Bazı analistler, Hamas ve İslami Cihad tarafından toplanan stokların tam olarak ne kadar büyük olduğunu bilmenin zor olduğunu, ancak büyüdüklerini söylediler. Rubin, "Hamas stokları 2014'tekinden daha büyük, ancak o zaman bile yeterince büyüktü." değerlendirmesine yer verilen haberde şunlar aktarıldı: "Herzog, çoğunun muhtemelen sınırdan yalnızca altı ila 12 mil ilerleyebilen kısa menzilli roketler olduğunu ancak Hamas'ın silah deposunun "büyük bir kısmının" İsrail'deki büyük nüfus merkezlerine ulaşabilen daha uzun menzilli roketlerden oluştuğunu söyledi.Hinz, Hamas ve diğer grupların roketlerine hassas yönlendirme sistemleri eklemeye çalışıyor gibi görünmelerine rağmen, başarılı olduklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

"Silahlar nereden geliyor?" sorgulaması

Analist Fabian Hinz ise şu sorgulamayı yapıyor:

" Hamas, İran'dan Fajr 3 ve 5 roketleri ve Suriye'den M302 roketleri de dahil olmak üzere yurtdışından bazılarını satın aldı ancak grup şu anda neredeyse 100 mil menzillerde yerel olarak roket üretebiliyor ve teknik olarak İsrail'in çoğunu menzile sokuyor. "Militanlar" Mısır sınırından silah kaçırıyor olsalar da, Mısır'ın 2013'te Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sissi'nin iktidara gelmesinden sonra Mısır'ın uygulamayı durdurmasından bu yana bu rota neredeyse kapatıldı.

Al-Monitor'un bildirdiğine göre , yurt dışından tamamen monte edilmiş silahlar elde etmek giderek zorlaşsa da, Hamas liderleri Eylül ayında bir El Cezire programında Fajr füzelerini ve Rus Kornet tanksavar mermilerini kara ve deniz yoluyla Gazze'ye gizlice sokmayı başardıklarını söylediler. Şimdiyse grup, silahlarının büyük kısmını, İran ve Lübnanlı Hizbullah militan grubu Hizbullah'tan aktarılan ev yapımı ve kaçak malzemeler ve bilgi birikimi kullanarak Gazze'deki tesislerde üretiyor."

"İran'ın ayak izi"

"Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde görevli ve Füze Savunma Projesi'nin müdür yardımcısı Ian Williams, da geçtiğimiz günlerde Gazze'den çıkan roket ateşinin Hamas'ın silah programında daha büyük bir İran ayak izini ortaya çıkardığını söyledi." denilen haberde "Bunu sadece Hamas'ın koyabildiği hacimde, bunların yoğunluğunda, salvoların boyutlarında ve bu salvoların koordinasyonunda görüyoruz ki bu geçmişte gördüğümüzden daha büyük." değerlendirmesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.