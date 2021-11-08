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TIMETURK / DÜNYA / Amy Winehouse'un eşyaları milyonlarca dolara satıldı

Amy Winehouse'un eşyaları milyonlarca dolara satıldı

27 yaşında alkolden zehirlenerek ölen şarkıcı Amy Winehouse’un son sahne performansında giydiği elbise, açık artırmada 243 bin dolardan fazla bir paraya satıldı.

1 Saat Önce
2021-11-08 20:34:04
Amy Winehouse'un eşyaları milyonlarca dolara satıldı


BBC'de yer alan habere göre, 2011 senesinde yaşamını yitiren Amy Winehouse'un 800 adet eşyası açık artırmada 4 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.

Şarkıcının 2011'de Belgrad'da giydiği elbise tahmin edilenin 16 kat fazlasına satıldı.

Amy Winehouse'un ailesi satışlarda elde edilen bütün gelirin bağımlılık sorunu yaşayan gençler için harcanacağını belirtti.

Winehouse, 2011 senesinde alkol zehirlenmesi yüzünden yaşamını yitirmişti.

Amy Winehouse kimdir?

Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983 tarihinde Londra'nın Southgate semtinde dünyaya gözlerini açmış İngiliz şarkısı ve söz yazarıdır. Winehouse Yahudi bir ailede doğmuştur. Winehouse'un babası Mitchell taksi şoförü, annesi Janis ise eczacıdır. Winehouse'un Alex isminde bir abisi vardır. Winehouse'un ataları, Londra'ya yerleşmiş Rus ve Polonya Yahudisi göçmenleridir.

Yahudi olmakla gurur duyduğunu söyleyen fakat pek de dindar bir hayat sürmeyen Amy Winehouse güçlü kontralto vokalleri ile RnB, soul ve caz türlerinde yaptığı çalışmalarla ünlüydü.


Başarılı şarkıcı Amw Winehouse 23 Temmuz 2011'de içtiği alkolden zehirlenerek hayata gözlerini yummuştur.

Amy Winehouse - Back To Black şarkısının Türkçe manası

Bana pişman olacak vakit bırakmadı
kuyruğunu dik tuttu
eski emin tavrıyla
ben,başım dik
ve gözyaşlarım kuru

Adamım olmadan yoluma devam ettim
bildiğin yola geri döndün
beraber yürüdüğümüz yoldan çok uzaklara gittin
ve ben de belalı bir yola girdim
saçmalıklarım boyumu aştı
siyaha geri döneceğim yine

Sadece kelimelerle vedalaştık
yüz defa öldüm ben
sen o kadına geri döndün
ve ben de 'biz'e geri döndüm

Seni çok seviyorum
ama bu yeterli değil
sen esip gürlemeyi seviyorsun bense serinliği
ve hayat bir tünel gibi
bense küçük bir meteliğim sağa sola çarparak yuvarlanan


Sadece kelimelerle vedalaştık
yüz defa öldüm ben
sen o kadına geri döndün
ve ben de 'siyah'a geri döndüm


Siyaha,siyaha,siyaha,siyaha,siyaha...
geri döndüm
geri döndüm

Sadece kelimelerle vedalaştık
yüz defa öldüm ben
sen o kadına geri döndün
ve ben de 'siyah'a geri döndüm

Amy Winehouse - My Own Way şarkısının Türkçe manası

Daha önce hiç aşık olmadım
Böyle aptalca bir şey olmak
Bana göre fiyat yüksek
Bu yüzden kendi şirketimi tutacağım
ve ne istersem yapacağım
Hissettiğim zaman
Bu kadar kolay düşmelerini izle
Geçici delilik
Bazıları gerçek aşkın kör olduğunu söylüyor
Ben açıklamak istiyorum
Ben İken
Ben sadece almak
Kendi zamanım
ve ben...
Kendi yoluma gideceğim

Ne zaman istersem o zaman giderim
Konuşmak istediğim zaman konuşmak
Kendi yolumu bulmak

Konuşmak istediğim zaman konuşmak yürümek
İstediğim zaman
Mantıksız görünüyor
Koşulsuz aşk
Kalbini başkasına ver.
Ama kendiniz için biraz tasarruf edin
Thats neden İm
Kendi zamanımı alıyorum
ve ben...
Hasta kendi yolumdan gitmem

Ne zaman istersem o zaman giderim
Konuşmak istediğim zaman konuşmak
Kendi yolumu bulmak

Ne zaman istersem o zaman giderim
Konuşmak istediğim zaman konuşmak

Dont almak beni yanlış
Onun tür alaycı
Ama ... de korkutuyor
Kalbimle İm dikkat et
Sahip olduğum tek kişi kendi
Yapamam
Bu bok için taahhüt
İstediğim zaman konuşurum.
Kendi yolumu bulmak

Ne zaman istersem o zaman giderim
Konuşmak istediğim zaman konuşmak

Hasta kendi yolumdan gitmem
ve istediğim zaman hasta yürüyüş
ve ne zaman istiyorum söyle
Benim kendi yolum
İstediğim zaman

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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