Amy Winehouse'un eşyaları milyonlarca dolara satıldı

27 yaşında alkolden zehirlenerek ölen şarkıcı Amy Winehouse’un son sahne performansında giydiği elbise, açık artırmada 243 bin dolardan fazla bir paraya satıldı.



BBC'de yer alan habere göre, 2011 senesinde yaşamını yitiren Amy Winehouse'un 800 adet eşyası açık artırmada 4 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.

Şarkıcının 2011'de Belgrad'da giydiği elbise tahmin edilenin 16 kat fazlasına satıldı.

Amy Winehouse'un ailesi satışlarda elde edilen bütün gelirin bağımlılık sorunu yaşayan gençler için harcanacağını belirtti.

Winehouse, 2011 senesinde alkol zehirlenmesi yüzünden yaşamını yitirmişti.

Amy Winehouse kimdir?

Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983 tarihinde Londra'nın Southgate semtinde dünyaya gözlerini açmış İngiliz şarkısı ve söz yazarıdır. Winehouse Yahudi bir ailede doğmuştur. Winehouse'un babası Mitchell taksi şoförü, annesi Janis ise eczacıdır. Winehouse'un Alex isminde bir abisi vardır. Winehouse'un ataları, Londra'ya yerleşmiş Rus ve Polonya Yahudisi göçmenleridir.

Yahudi olmakla gurur duyduğunu söyleyen fakat pek de dindar bir hayat sürmeyen Amy Winehouse güçlü kontralto vokalleri ile RnB, soul ve caz türlerinde yaptığı çalışmalarla ünlüydü.



Başarılı şarkıcı Amw Winehouse 23 Temmuz 2011'de içtiği alkolden zehirlenerek hayata gözlerini yummuştur.

Amy Winehouse - Back To Black şarkısının Türkçe manası

Bana pişman olacak vakit bırakmadı

kuyruğunu dik tuttu

eski emin tavrıyla

ben,başım dik

ve gözyaşlarım kuru

Adamım olmadan yoluma devam ettim

bildiğin yola geri döndün

beraber yürüdüğümüz yoldan çok uzaklara gittin

ve ben de belalı bir yola girdim

saçmalıklarım boyumu aştı

siyaha geri döneceğim yine

Sadece kelimelerle vedalaştık

yüz defa öldüm ben

sen o kadına geri döndün

ve ben de 'biz'e geri döndüm

Seni çok seviyorum

ama bu yeterli değil

sen esip gürlemeyi seviyorsun bense serinliği

ve hayat bir tünel gibi

bense küçük bir meteliğim sağa sola çarparak yuvarlanan



Sadece kelimelerle vedalaştık

yüz defa öldüm ben

sen o kadına geri döndün

ve ben de 'siyah'a geri döndüm



Siyaha,siyaha,siyaha,siyaha,siyaha...

geri döndüm

geri döndüm

Sadece kelimelerle vedalaştık

yüz defa öldüm ben

sen o kadına geri döndün

ve ben de 'siyah'a geri döndüm

Amy Winehouse - My Own Way şarkısının Türkçe manası

Daha önce hiç aşık olmadım

Böyle aptalca bir şey olmak

Bana göre fiyat yüksek

Bu yüzden kendi şirketimi tutacağım

ve ne istersem yapacağım

Hissettiğim zaman

Bu kadar kolay düşmelerini izle

Geçici delilik

Bazıları gerçek aşkın kör olduğunu söylüyor

Ben açıklamak istiyorum

Ben İken

Ben sadece almak

Kendi zamanım

ve ben...

Kendi yoluma gideceğim



Ne zaman istersem o zaman giderim

Konuşmak istediğim zaman konuşmak

Kendi yolumu bulmak



Konuşmak istediğim zaman konuşmak yürümek

İstediğim zaman

Mantıksız görünüyor

Koşulsuz aşk

Kalbini başkasına ver.

Ama kendiniz için biraz tasarruf edin

Thats neden İm

Kendi zamanımı alıyorum

ve ben...

Hasta kendi yolumdan gitmem



Ne zaman istersem o zaman giderim

Konuşmak istediğim zaman konuşmak

Kendi yolumu bulmak



Ne zaman istersem o zaman giderim

Konuşmak istediğim zaman konuşmak



Dont almak beni yanlış

Onun tür alaycı

Ama ... de korkutuyor

Kalbimle İm dikkat et

Sahip olduğum tek kişi kendi

Yapamam

Bu bok için taahhüt

İstediğim zaman konuşurum.

Kendi yolumu bulmak



Ne zaman istersem o zaman giderim

Konuşmak istediğim zaman konuşmak



Hasta kendi yolumdan gitmem

ve istediğim zaman hasta yürüyüş

ve ne zaman istiyorum söyle

Benim kendi yolum

İstediğim zaman

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.