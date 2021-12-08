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Dolmuş şoförü işçinin koltuğa oturmasına izin vermedi: 'Bu elbiseyle oturamazsın'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolmuş şoförü kıyafeti kirli olduğu gerekçesiyle bir işçinin koltuğa oturmasını engelledi. Şoför ayrıca görüntü alan vatandaşa da tepki gösterdi.

2021-12-08 09:10:11

Olay, 6 Aralık saat 20.00 sıralarında eski otogarda meydana geldi. İşten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

"GÖRÜNTÜYÜ SİLMEZSEN GİTMEM"

Görüntülerde minibüs şoförünün, yolcuyla tartıştığı anlar görülürken görüntü çeken yolcuya da sert çıktığı dikkati çekti. Görüntüde şoförün, 'Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın' dediği görüldü. Ayrıca şoförün kameraya kaydeden yolcuya hitaben, 'Görüntüyü silmezsen ben de gitmem' dediği görüntüde yer aldı.

Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak'ta indiği öğrenildi.

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