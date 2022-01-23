Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner, sosyal medya hesabından çok üzücü haberi duyurdu. 23.01.2022 18:41:00 Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner annesini kaybetti. 1 Güner, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 2 Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü. 3 Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ise Melike Güner'e başsağlığı diledi. 4