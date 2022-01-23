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Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner, sosyal medya hesabından çok üzücü haberi duyurdu.

Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber
23.01.2022 18:41:00
Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile hafızalara kazınan Melike Güner annesini kaybetti.

 
 
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Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber

Güner, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

 
 
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Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

 
 
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Doktorlar'ın Zenan'ını kahreden haber

Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ise Melike Güner'e başsağlığı diledi.

 
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