Timeturk Biyografi
DJ Ender Demir kimdir?

DJ Ender Demir kimdir?

İşte Ender Demir biyografisi...

Ender Demir, 7 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Gebze'de tamamladı.

Küçük yaşlarda başlayan müzik hevesi ile başarılı çalışmalar yaptı.

3 Single, 5 Albüm ile Dijital müzik platformlarında kısa sürede zirveye oturmayı başardı.

Instagram platformunda kısa sürede 2,1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.

YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR

2020-Wolves (Single)

2020-Storm(Single)

2020-Oh Boom(Single)

2021-Storm (Albüm)

2021-Forever King(Albüm)

2021-The Massacre(Albüm)

2021-Royalty (Albüm)

2021-Infinity(Albüm)