DJ Ender Demir kimdir?

Ender Demir, 7 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Gebze'de tamamladı.
Küçük yaşlarda başlayan müzik hevesi ile başarılı çalışmalar yaptı.
3 Single, 5 Albüm ile Dijital müzik platformlarında kısa sürede zirveye oturmayı başardı.
Instagram platformunda kısa sürede 2,1 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.
YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR
2020-Wolves (Single)
2020-Storm(Single)
2020-Oh Boom(Single)
2021-Storm (Albüm)
2021-Forever King(Albüm)
2021-The Massacre(Albüm)
2021-Royalty (Albüm)
2021-Infinity(Albüm)