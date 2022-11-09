Yürek Çıkmazı 2. bölüm izle full YouTube | Yürek Çıkmazı babacı Feride kimdir?

Yürek Çıkmazı 2. bölüm izle full YouTube | Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından esinlenerek çekilen Yürek Çıkmazı dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümü kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi, başarılı bulundu. Peki 2. bölümde neler yaşandı? Yürek Çıkmazı babacı Feride kimdir? işte detaylar...

Yürek Çıkmazı 2. bölüm izle full YouTube | Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından esinlenerek çekilen Yürek Çıkmazı dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümü kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi, başarılı bulundu. Peki 2. bölümde neler yaşandı? Yürek Çıkmazı babacı Feride kimdir? işte detaylar...

Yürek Çıkmazı 2. bölüm özeti

Hayattayken cennetin bir mektup bırakması ve kocasının sorumlu tutması herkesi şok eder. Bu durumda en büyük şaşkınlığı ve hayal kırıklığını Yılmaz yaşar.

Karı koca arasında yaşananlar mahremdir, bunu ifşa etmek Yılmaz'a göre büyük bir ihanettir.

Zeynep mektupta yazılanların doğru olduğunu kanıtlayacak birini bulmaya çalışır. Bu yüzden Birsen Feride ve Halil'in peşine düşer. Zeynep ilk olarak bir sene gider fakat Yılmaz Bir sene avucunun içinde tutmaya çalışır. Feride zaten babasının tarafındadır ve hiç ayrılmaz. Geriye sadece Halil kalır.

Yürek Çıkmazı 2. bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisinin 2.bölüm izleme ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Yürek Çıkmazı Feride (Dilara Aksüyek)

Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. İlk TV rolünde 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakterini canlandırmıştır. Son olarak Baba dizisinde yer alan Aksüyek, 2'inci sezonda diziden ayrıldı. Şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde babasına düşkün Feride karakterini canlandırıyor.

.