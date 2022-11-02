Yürek Çıkmazı 1. bölüm, ilk bölüm tek parça izle | TRT 1 Yürek Çıkmazı gerçek konusu ve kitabı

Yürek Çıkmazı 1. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Gerçek hayattan esinlenerek yazılan bir kitaptan uyarlanan aynı isimli dizi, ilk bölümüyle yürekleri dağladı. Peki ama dizi hangi kitaptan uyarlandı, oyuncuları kimler? TRT 1 Yürek Çıkmazı gerçek konusu ve kitabın detayları...

Yürek Çıkmazı 1. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Gerçek hayattan esinlenerek yazılan bir kitaptan uyarlanan aynı isimli dizi, ilk bölümüyle yürekleri dağladı. Peki ama dizi hangi kitaptan uyarlandı, oyuncuları kimler? TRT 1 Yürek Çıkmazı gerçek konusu ve kitabın detayları...

Yürek Çıkmazı 1. bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisinin ilk bölümünü izlemek için linke tıklayın. YÜREK ÇIKMAZI 1. BÖLÜM LİNKİ...

Yürek Çıkmazı ilk bölüm özeti

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

Yürek Çıkmazı kitabı

Yürek Çıkması dizisi yine aynı isimli Yürek Çıkmazı kitabından uyarlanmıştır. Yürek Çıkmazı kitabının yazarı Atike Hınçlıer'dir.