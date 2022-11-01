Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu | Yürek Çıkmazı gerçek mi, hangi kitaptan uyarlandı? Yürek Çıkmazı nerede?

Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu | TRT 1 ekranlarında güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı, büyük ilgi gördü. Aynı isimli bir romandan uyarlanan dizinin konusu merak konusu haline geldi. Peki Yürek Çıkmazı gerçek mi, hangi kitaptan uyarlandı? Yürek Çıkmazı nerede? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yürek Çıkmazı oyuncuları ve konusu | TRT 1 ekranlarında güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı, büyük ilgi gördü. Aynı isimli bir romandan uyarlanan dizinin konusu merak konusu haline geldi. Peki Yürek Çıkmazı gerçek mi, hangi kitaptan uyarlandı? Yürek Çıkmazı nerede? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yürek Çıkmazı oyuncuları

Usta oyuncuların yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinde; Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.

Yürek Çıkmazı konusu

Dizinin konusu; Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

Yürek Çıkmazı nerede?

Dizinin adının verildiği Yürek Çıkmazı, gerçekte İstanbul'da bulunuyor. Bahsedilen çıkmaz, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarından biri. Tam adresi; Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Yürek Çıkmazı gerçek mi, hangi kitaptan uyarlandı?

Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı isimli romanından