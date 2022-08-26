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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? İlk bölümlerinde büyük ilgi gören Yeşilçam dizisinin ikinci kısmı için geri sayım başladı. Peki Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

1 Gün Önce
2022-08-26 17:36:25
Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

İlk bölümlerinde büyük ilgi gören Yeşilçam dizisinin ikinci kısmı için geri sayım başladı. Peki Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman?

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Yeşilçam dizisinin 2.sezon 2.kısım bölümleri için 10 Aralık tarihi verildi.

Yeşilçam konusu

Yeşiçam dizisi; 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde, altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam'da bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini anlatır.

Yeşilçam oyuncuları kimler?

Dizinin oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoğlu, Bora Akkaş, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan, Itır Esen, Hilmi Cem İntepe, Nilüfer Açıkalın, Güngör Bayrak, Özgür Çevik, Altan Erkekli yer alıyor.

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