Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak?

Yeşilçam 2.sezon 2.kısım ne zaman? İlk bölümlerinde büyük ilgi gören Yeşilçam dizisinin ikinci kısmı için geri sayım başladı. Peki Yeşilçam dizisinin ikinci sezon ikinci kısmı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...