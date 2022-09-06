Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon kadrosuna kim dahil oldu?

Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İlgiyle takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ama yeni sezona dahil olan isimler kimler? Yasak Elma sete çıktı mı? Yasak Elma yeni sezon kadrosuna kim dahil oldu? İşte detaylar...

İlgiyle takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ama yeni sezona dahil olan isimler kimler? Yasak Elma sete çıktı mı? Yasak Elma yeni sezon kadrosuna kim dahil oldu? İşte detaylar...

Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yasak Elma dizisinin bu son sezonu 146.bölümle tatile girmiş oldu. Dizinin yeni sezonu için bir açıklama gelmese de, geçtiğimiz yıllarda eylül ayında başlayan dizinin, bu yıl da eylül ortalarında başlaması bekleniyor.

Yasak Elma yeni sezon kadrosuna kim dahil oldu?

"Doktorlar" dizisindeki kalp cerrahı Suat rolüyle büyük üne kavuşan Bekir Aksoy, Yasak Elma yeni sezonda Engin rolüyle sevenleriyle buluşacak.

Yasak Elma Çağatay öldü mü?

Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Oktay, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrol oynamaya başladı.