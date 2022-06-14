Yasak Elma 146. bölüm izle | Yasak Elma sezon finali bölümünü izle

Yasak Elma 146. bölüm izle | Sezon finaliyle sevenlerini üzen Yasak Elma dizisi, izleyicisine veda etti. Altıncı sezonun sonunda final yapacağı konuşulan Yasak Elma için bir açıklama gelmedi. Peki ama sezon finalli bölümünde neler yaşandı? Ender öldü mü? Yasak Elma sezon finali bölümünü izle...