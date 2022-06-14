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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 146. bölüm izle | Yasak Elma sezon finali bölümünü izle

Yasak Elma 146. bölüm izle | Yasak Elma sezon finali bölümünü izle

Yasak Elma 146. bölüm izle | Sezon finaliyle sevenlerini üzen Yasak Elma dizisi, izleyicisine veda etti. Altıncı sezonun sonunda final yapacağı konuşulan Yasak Elma için bir açıklama gelmedi. Peki ama sezon finalli bölümünde neler yaşandı? Ender öldü mü? Yasak Elma sezon finali bölümünü izle...

40 Dakika Önce
2022-06-14 08:50:31
Yasak Elma 146. bölüm izle | Yasak Elma sezon finali bölümünü izle

Sezon finaliyle sevenlerini üzen Yasak Elma dizisi, izleyicisine veda etti. Altıncı sezonun sonunda final yapacağı konuşulan Yasak Elma için bir açıklama gelmedi. Peki ama sezon finalli bölümünde neler yaşandı? Ender öldü mü? Yasak Elma sezon finali bölümünü izle...

Yasak Elma 146. bölüm izle

Yasak Elma dizisinin sezon finali bölümü olan 146. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma sezon finalinde ne oldu?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eylül ayında yeni sezona başlayacağı konuşulan dizi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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