Yasak Elma sezon finali ne zaman? Yasak Elma 5. sezon finali ne zaman? Yasak Elma ne zaman final yapacak?

Yasak Elma sezon finali ne zaman? 5 sezondur aynı hızıyla devam eden Yasak Elma dizisinden birçok oyuncu ayrıldı fakat dizinin finali yapılmadı. Şimdilerde sezon finali merak edilen dizinin finali hakkında da söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Peki ama Yasak Elma ne zaman final yapacak? İşte yanıtı...

5 sezondur aynı hızıyla devam eden Yasak Elma dizisinden birçok oyuncu ayrıldı fakat dizinin finali yapılmadı. Şimdilerde sezon finali merak edilen dizinin finali hakkında da söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Peki ama Yasak Elma ne zaman final yapacak? İşte yanıtı...

Yasak Elma sezon finali ne zaman?

Yasak Elma 5. sezon finali ne zaman? Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi oyuncuların başrollerinde olduğu Yasak Elma dizisinin final tarihi merak ediliyor.

13 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümün ardından Yasak Elma dizisinin sezon finali yapacağı belirtildi.

Yasak Elma finali ne zaman?

5 sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin 6.sezonun sonunda final yapacağı, söylentiler arasında yer alıyor. Henüz yapım şirketi veya kanaldan bir açıklama gelmedi.