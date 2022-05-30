Yasak Elma 144. bölüm izle full | Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça (144.bölüm)

Yasak Elma 144. bölüm izle full | Sezon finali yapması beklenen Yasak Elma dizisi 144. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Tüm dengelerin değiştiği bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Yasak Elma 144. bölümde neler oldu? Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça...

Sezon finali yapması beklenen Yasak Elma dizisi 144. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Tüm dengelerin değiştiği bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Yasak Elma 144. bölümde neler oldu? Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle tek parça...

Yasak Elma 144. bölüm izle full

Yasak Elma dizisinin 144. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Handan'ın Fedo ile yaptığı oyuna sevinen Yıldız ve Ender, kendilerini yeni bir oyunun içerisinde bulacaklar. Öte yandan Handan, yurt dışına çıkmamakiçin kızı Kumru'yu kullanacak.

Yıldız ve Çağatay'ı yakın bir vaziyette gören Doğan, Çağatay'ı bitirmek için yeni planlar yapmaya başlar.

Ekin cephesinde ise durumlar oldukça karışacaktır.

Yasak Elma sezon finali ne zaman?

Yasak Elma dizisinin 13 Haziran Pazartesi günkü bölümünden sonra sezon finali yapması bekleniyor.

Aynı zamanda Yasak Elma dizisinin yeni sezona başlamasının ardından, değişiklik olmadığı sürece 6. sezonda final yapacağı, söylentiler arasında yer alıyor.