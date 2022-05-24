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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 143. bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (143.bölüm) tek parça full HD izle

Yasak Elma 143. bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (143.bölüm) tek parça full HD izle

Yasak Elma 143. bölüm izle | Sevilen dizi Yasak Elma 143. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Düğün görüntülerinden çok yeni bölümde Ekin'in anneannesi konuşuldu. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (143.bölüm) tek parça full HD izle...

3 Saat Önce
2022-05-24 00:00:55
Yasak Elma 143. bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (143.bölüm) tek parça full HD izle

Sevilen dizi Yasak Elma 143. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Düğün görüntülerinden çok yeni bölümde Ekin'in anneannesi konuşuldu. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (143.bölüm) tek parça full HD izle...

Yasak Elma 143. bölüm özeti

Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar. Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır…

Ekin'in anneannesinin sürprizi

Ekin'in anneannesi Sümer hanım herkesi meraklandırdı! Kumru ve Ekin'in düğününde Ekin'in duraksaması, bir sorunun olduğunun işaretiydi. Peki ama Ekin'in ananesi neden geldi? Yeni bölümde bütün soruların yanıtları gelecek...

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