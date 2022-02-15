Yasak Elma Meriç kimdir? Ece İrtem hayatı, yaşı, eğitimi

Yasak Elma Meriç kimdir? Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı: Ece İrtem. Yasak Elma'da Meriç karakterini canlandıran İrtem'in hayatı merak konusu oldu. Peki Yasak Elma Meriç kimdir? Hangi dizilerde oynadı, hangi okullarda okudu? Ece İrtem yaşı, boyu, mesleği, eğitimi ve hayatı...

Yasak Elma Meriç kimdir? Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı: Ece İrtem. Yasak Elma'da Meriç karakterini canlandıran İrtem'in hayatı merak konusu oldu. Peki Yasak Elma Meriç kimdir? Hangi dizilerde oynadı, hangi okullarda okudu? Ece İrtem yaşı, boyu, mesleği, eğitimi ve hayatı...

Yasak Elma Meriç kimdir?

Yasak Elma dizisinin kadrosuna katılan Ece İrtem'in dizide canlandırdığı karakter 'Meriç'. Kumru'nun en yakın arkadaşı ve avukat olan Meriç, oldukça gizli bir karakter. Henüz iki bölüm oynayan karakterin kalıcı olduğu düşünülüyor.

Ece İrtem hayatı, yaşı, eğitimi

Ece İrtem 14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu.

Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı.

İlkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok ünlü isimden dersler aldı.

Ece İrtem'in oynadığı diziler

En çok Yabancı Gelin dizisinde görünen Ece İrtem birçok dizide rol aldı. Zengo filminde de oynayan İrtemin dizileri;

- Şeref Meselesi

- Paramparça

- Kertenkele

- Yeni Gelin

- Payitaht Abülhamid

- Yasak Elma

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