Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2.sezon tarihi | Yargı dizisi yeni sezon yeni bölüm hangi gün başlıyor?

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2.sezon tarihi açıklandı ve büyük ilgi gördü. Dizinin sevenleri yeni sezonu iple çekiyor. Peki ama yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon yeni bölüm hangi gün başlıyor? Yargı dizisine yeni karakteri kim? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar.

Yargı 2.sezon tarihi açıklandı ve büyük ilgi gördü. Dizinin sevenleri yeni sezonu iple çekiyor. Peki ama yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon yeni bölüm hangi gün başlıyor? Yargı dizisine yeni karakteri kim? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar. Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkıldı. Dizinin 35. yeni sezon bölümü ise 18 Eylül Pazar günü seyirci karşısında olacak. Yargı dizisine yeni karakter Yargı dizisinin yeni sezonuna Elif Melda Yılmaz, Ayten karakteriyle katılacak. Yargı dizisi yeni sezon yeni bölüm hangi gün başlıyor? Kanal D ekranlarında pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanan Yargı dizisi, 2. sezonda da pazar günü yayınlanmaya devam edecek. Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Yargı dizisinin final sahnesinde Ceylin'in sorgu sahnesi nedeniyle Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediliyordu. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı. Fragmandan anlaşıldığı üzere Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinin 2.sezonunda devam ediyor. İLİŞKİLİ HABER Yargı 27. bölüm full izle | Kanal D Yargı dizisi yeni bölüm tek parça izle | Yargı 26 Youtube'da yayınlandı mı? .