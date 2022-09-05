Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon oyuncu kadrosu | Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü? Yargı 35.bölüm izle

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz sezonun en sevilen ve reytingleri alt üst eden dizisi Yargı'nın yeni fragmanı yayınlandı. Diziye yeni isimler katıldı. Peki fragmanlarda hangi detaylar vardı? Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü? Yargı yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...