Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon oyuncu kadrosu | Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü? Yargı 35.bölüm izle
Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz sezonun en sevilen ve reytingleri alt üst eden dizisi Yargı'nın yeni fragmanı yayınlandı. Diziye yeni isimler katıldı. Peki fragmanlarda hangi detaylar vardı? Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü? Yargı yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
2022-09-05 12:30:17
Geçtiğimiz sezonun en sevilen ve reytingleri alt üst eden dizisi Yargı'nın yeni fragmanı yayınlandı. Diziye yeni isimler katıldı. Peki fragmanlarda hangi detaylar vardı? Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü? Yargı yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dizinin tanıtım çekimleri için oyuncular; 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıktı. Kanal D resmi sitesinde yeni sezon tarihi yer almıyor. Fakat edinilen bilgilere göre 18 Eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği yönünde.
Yargı yeni sezon oyuncu kadrosu
Yargı dizisinin yeni sezonuna Elif Melda Yılmaz, Ayten karakteriyle katılacak.
Yargı dizisi ana karakterler
Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.
Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.
Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.
Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.
Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.
Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.
Yargı Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü?
Sezon finalinde Ceylin ve Eren'in sorgu sahnesi bölüme damgasını vurmuştu. Ceylin'in kimi öldürdüğü merak edilirken Eren'in sinir küpü gibi dolaştığı sorgu odasında gerçekler ortaya çıkmıştı. Ceylin, çok sevdiği Ilgaz'ı öldürmüş müydü? Yoksa izleyiciye bu şekilde mi yansıtıldı?
Yeni sezonun yeni fragmanlarında, Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmediği anlaşılıyor.
Yargı 35.bölüm izle
Yargı dizisinin 35.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
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