Yargı dizisi Tuğçe kimdir? Özlem'in kızı Tuğçe'nin gerçek adı ne? Yargı dizisinde Tuğçe'yi hangi oyuncu oynuyor? Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da heyecan dorukta... Yargı yayınlandığı her akşam izleyicilerini ekran başına bağlamayı başarıyor. Reytinglerde rekor kıran dizi yeni oyuncuları da kadrosuna dahil ediyor. Son olarak diziye Özlem'in kızı Tuğçe karakterini canlandıran yeni bir oyuncu katıldı. Dizide sıkça izleyicilerin karşısına çıkacak olan Tuğçe'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte Yargı dizisinde oynayan Tuğçe'nin gerçek adı...

Yargı dizisi Tuğçe kimdir? Özlem'in kızı Tuğçe'nin gerçek adı ne? Yargı dizisinde Tuğçe'yi hangi oyuncu oynuyor? Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da heyecan dorukta... Yargı yayınlandığı her akşam izleyicilerini ekran başına bağlamayı başarıyor. Reytinglerde rekor kıran dizi yeni oyuncuları da kadrosuna dahil ediyor. Son olarak diziye Özlem'in kızı Tuğçe karakterini canlandıran yeni bir oyuncu katıldı. Dizide sıkça izleyicilerin karşısına çıkacak olan Tuğçe'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte Yargı dizisinde oynayan Tuğçe'nin gerçek adı...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'ın oynadığı Yargı dizisi yayınlandığı her hafta reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Yargı dizisi bu başarısını devam ettirebilmek için kadrosuna yeni oyuncuları da dahil ediyor. Son olarak diziye komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem ve onun kızı Tuğçe karakterleri dahil edildi. İzleyicilerin sık sık karşısına çıkacak olan Tuğçe'nin kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin hayranları Yargı dizisi Tuğçe kimdir? Özlem'in kızı Tuğçe'nin gerçek adı ne? Yargı dizisinde Tuğçe'yi hangi oyuncu oynuyor? sorularına yanıt arıyor.

Yargı dizisi Tuğçe kimdir?

Yargı dizisine yeni dakil olan Tuğçe karakterini genç oyuncu Merve Ateş canlandırıyor. Merve Ateş daha önce pek çok dizi ve filmde de rol almış başarılı bir oyuncudur.

Merve Ateş kimdir?

Merve Ateş Türk dizi ve film oyuncusudur.

19 Şubat 2006 yılında dünyaya gelen Merve Ateş oyunculuğa küçük yaşta başlamıştır. Minik yaşlarda dizi setlerine adım atan Merve Ateş gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor.

Merve Ateş ilk dizi deneyimini 2011 yılında Canım Baba dizisi ile yapmıştır.

Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı.

Merve Ateş son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın ekibine dahil olmuştur. Merve Ateş Yargı dizisinde Tuğçe rolünü canlandırmaktadır.

Merve Ateş dizi ve filmleri

2018 O'nun Hikayesi

2017 Masum

2015 Beş Kardeş

2012 Hayatımın Rolü

2011 Canım Babam

2019 Siccin 6

2018 Siccin 5

2017 Siccin 4

2016 Üç Harfliler 3: Karabüyü

2016 Sadakat

2014 Siccin: Büyü Haramdır

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var

Yargı konusu nedir?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.