Yargı Avukat Seda kimdir? Yargı dizisi Seda Tilmen kimdir? Engin'in teyzesi Seda Tilmen'i kim oynuyor? Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Yargı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Reyting rekortmeni diziye Engin'in avukat teyzesi Seda Tilmen karakteri dahil oldu. Diziye yeni bir soluk kazandıracak olan Avukat Seda Tilmen'in kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yargı dizisinde avukat Seda'yı canlandıran oyuncu...

Yargı Avukat Seda kimdir? Yargı dizisi Seda Tilmen kimdir? Engin'in teyzesi Seda Tilmen'i kim oynuyor? Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Yargı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Reyting rekortmeni diziye Engin'in avukat teyzesi Seda Tilmen karakteri dahil oldu. Diziye yeni bir soluk kazandıracak olan Avukat Seda Tilmen'in kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yargı dizisinde avukat Seda'yı canlandıran oyuncu...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın kadrosunau yeni isimler dahil oldu... Konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yargı dizisinde yeni karakter katıldı. Diziye katılan Avukat Seda Tilmen karakterinin kim olduğu ve gerçek adı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yargı Avukat Seda kimdir? Yargı dizisi Seda Tilmen kimdir? Engin'in teyzesi Seda Tilmen'i kim oynuyor?

Yargı Avukat Seda kimdir?

Yargı dizisine katılan Seda Tilmen karakteri Engin'in avukat teyzesidir Avukat Seda Tilmen dizide kritik bir role sahip oalcak.

Yargı dizisi Seda Tilmen kimdir?

Yargı dizisinin kadrosuna katılan ve Avukat Seda Tilmen'i usta oyuncu Nergis Öztürk cankandıracak. Nergis Öztürk bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

Nergis Öztürk kimdir?

Nergis Öztürk Toktaş 1980 yılında dünyaya geldi. Nergis Öztürk Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.

2009'da Kıskanmak isimli filmdeki baş rol oyunculuğu ile 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2010'da Bunu Yapan İki Kişi adlı tiyatro oyunundaki performansı ile X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2015'te oyuncu eşi Cemal Toktaş'la beraber İstanbul'un ilk ve tek kabare restoranı Taşra Kabare'yi kurdu.

Diğer birçok oyun yanında Düşperest isimli kabareyi Şevki Çepa ve Cemal Toktaş'la birlikte hemen her gösterimde tüm biletleri satılarak sahnelediler.

2016'da Engin Hepileri ile birlikte sahnelemeye başladığı Akciğer isimli tiyatro oyunu sahnelemeye devam etmektedir.

2020'de rol aldığı, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Koku adlı film 57. Altın Portakal Film Festivali ve 8.Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı.

Nergis Öztürk'ün oynadığı dizi ve filmler

2005 Körfez Ateşi TV dizisi

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Film

2006 Kızlar Yurdu Yasemin TV dizisi

2007 Barda Sevgi Film

2007 Karayılan Sona TV dizisi

2006-2007 Hatırla Sevgili Ayla TV dizisi

2009 Kıskanmak Seniha Film

2010 Atlıkarınca Sevil Film

2010 Gişe Memuru Nurgül Film

2011 Doktorlar Direnç Kurt TV dizisi

2012 Yeraltı Fahişe Film

2012-2014 Böyle Bitmesin Nisa Başkomiser TV dizisi

2012 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 Gül Hanım Film

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Ayfer Film

2018-2019 Avlu Zerrin Şahin TV dizisi

2018 Sevinç Vesaire[6] Kısa film

2020 Koku Film

2021- Yargı TV Dizisi

Yagı dizisi konusu nedir?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.