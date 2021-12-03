Yargı dizisi Özlem kimdir? Yargı dizisinde Özlem'i kim oynuyor? Eren'in eski sevgilisi Özlem kimdir? Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Yargı dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alamaya devam ederken bir yandan da kadrosuna yeni oyuncuları dahil etmeye davam ediyor. İzleyicileri ekran başına bağlayan Yargı dizisine komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakteri katıldı. Dizide sıkça karşımıza çıkacak olan Özlem'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yargı dizisi Özlem karakterini canlandıran oyuncu...

Yargı dizisi Özlem kimdir? Yargı dizisinde Özlem'i kim oynuyor? Eren'in eski sevgilisi Özlem kimdir? Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Yargı dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alamaya devam ederken bir yandan da kadrosuna yeni oyuncuları dahil etmeye davam ediyor. İzleyicileri ekran başına bağlayan Yargı dizisine komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakteri katıldı. Dizide sıkça karşımıza çıkacak olan Özlem'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yargı dizisi Özlem karakterini canlandıran oyuncu...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Sürükleyici konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi yayınlandığı her akşam reytingleri adeta silip süprüyor. Yargı reytinglerdeki başarısını daimi kılmak için kadrosunu da bir yandan usta isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak diziye iki karakter daha katıldı. Bunlardan biri de komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakteri. Dizide izleyicinin karşısına sıkça çıkmaya başlayacak olan Özlem karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yargı dizisi Özlem kim? Yargi dizisi Özlem'in gerçek adı ne? Yargı dizisinde komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem'i hangi oyuncu oynuyor?

Yargı dizisi Özlem kimdir?

Yargı dizisinin yeni bölümlerinde diziye komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakteri dail oldu. Dizide Özlem'i genç oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır. Pınar Töre pek çok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Pınar Töre'nin hayatı ve biyorafisi...

Pınar Töre kimdir?

Pınar Töre 6 Kasım 1979 tarihinde dünyaya geldi.

Ankara'da doğan Pınar Töre oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı.

Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur.

Pınar Töre uzun senelerdir tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor. 1.60 boyunda olan Pınar Töre oyunculuğa 2009 senesinde başlamıştır.

Pınar Töre'nin çevirisini yaptığı toplamda 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.

Pınar Töre dizileri

Uyanış Büyük Selçuklu,

Bizim Hikaye

Anne,

Elimi Bırakma

Aşk Ve Ceza

Pınar Töre filmleri

Çekmeceler,

Karanlıktakiler,

The Monsters' Dinner

Canavarlar Sofrası,

Yargı oyuncuları kimler?

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz)

Pınar Deniz (Ceylin)

Hüseyin Avni Danyal (Metin)

Uğur Polat (Yekta)

Mehmet Yılmaz Ak (Pars)

Ali Seçkiner Alıcı (Zafer)

Arda Anarat (Çınar)

Ece Yüksel (İnci)

Zeyno Eracar (Gül)

Uğur Aslan (Eren)

Onur Durmaz (Engin)

Başak Gümülcinelioğlu (Neva)

Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin)

Onur Özaydın (Osman)

Özlem Çakar (Makbule)

Zeynep Atılgan (Parla)

Beren Nur Karadiş (Defne)

Cezmi Baskın (Merdan)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.