Yargı 32.bölüm izle | Kanal D Yargı yeni bölüm (32.bölüm) tek parça izle | Yargı son bölüm seyret

Yargı 32.bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Yargı son bölümde Ceylin ve Ilgaz tek celsede boşanıyorlar. Peki 32.bölümde neler yaşandı? Yargı yeni bölüm (32.bölüm) tek parça izle...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Yargı son bölümde Ceylin ve Ilgaz tek celsede boşanıyorlar. Peki 32.bölümde neler yaşandı? Yargı yeni bölüm (32.bölüm) tek parça izle...

Yargı 32.bölüm izle

Sevilen Kanal D dizisi Yargı'nın 32. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yargı yeni bölümde neler olacak?

Ceylin ve Ilgaz, aralarındaki buzlar çözülmeden boşanıyorlar!

Ceylin zaten karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir. Ilgaz ise, hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin'in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Ne zamandır “tanık” olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Serdar'ın konuşmasıyla birlikte Zafer'in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.