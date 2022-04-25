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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yargı 30. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle (30.bölüm) | Yargı yeni bölümde neler oldu?

Yargı 30. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle (30.bölüm) | Yargı yeni bölümde neler oldu?

Yargı 30. bölüm tek parça izle | Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz'ın arasında sular durulmuyor! Peki ama Yargı yeni bölümde neler oldu? Kanal D Yargı son bölüm izle (30.bölüm)...

2 Saat Önce
2022-04-25 11:35:03
Yargı 30. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı son bölüm izle (30.bölüm) | Yargı yeni bölümde neler oldu?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz'ın arasında sular durulmuyor! Peki ama Yargı yeni bölümde neler oldu? Kanal D Yargı son bölüm izle (30.bölüm)...

Yargı 30. bölüm tek parça izle

Sevilen dizi Yargı'nın son bölümü olan 30. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

YARGI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yargı 30. bölüm özeti

Ceylin, Çınar'ı kurtarmaya çalıştıklarını düşündüğü Ilgaz, Pars ve Eren'e ateş püskürüyor!

Ceylin, Ilgaz'ı şaşırtarak birlikteliklerine yeni bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak devam edebilmek için ondan bir seçimde bulunmasını ister. Bu seçim Ilgaz'ın tüm hayatını alt üst edecektir. Bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda bir ömür yanında taşıdığı ailesi…

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır. Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta'nın onlar için başka planları olduğudur.

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.

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