Yalnız Kurt 12. bölüm izle | Youtube Yalnız Kurt yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle

Yalnız Kurt 12. bölüm izle | Her cuma günü izleyicisini ekranlara kitlemeyi başaran Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölüm olan 12. bölümde neler oldu? Youtubeda Yalnız Kurt'un yeni bölümü yayınlandı mı? Youtube Yalnız Kurt yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle...

Her cuma günü izleyicisini ekranlara kitlemeyi başaran Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölüm olan 12. bölümde neler oldu? Youtubeda Yalnız Kurt'un yeni bölümü yayınlandı mı? Youtube Yalnız Kurt yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle...

Yalnız Kurt 12. bölüm izle

Atv ekranlarında sevenleriyle her cuma buluşan dizi Yalnız Kurt'un yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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Yalnız Kurt 12. bölümde neler oldu?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?

Youtubeda Yalnız Kurt'un yeni bölümü yayınlandı mı?

Resmi youtube kanalında yayınlanan Yalnız Kurt 12. bölümü tek parça izlemek için yukarıda yer alan linke tıklayınız.