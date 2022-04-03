Yalnız Kurt 10. bölüm izle tek parça | Atv Yalnız Kurt yeni bölüm full HD izle | Yalnız Kurt Youtube'da yayınlandı mı?

Yalnız Kurt 10. bölüm izle tek parça | İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitlemeyi başaran Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? Yalnız Kurt Youtube'da yayınlandı mı? Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitlemeyi başaran Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? Yalnız Kurt Youtube'da yayınlandı mı? Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yalnız Kurt 10. bölüm izle tek parça

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümüyayınlandı. Tek parça olarak izlemek için linke tıklayınız. YALNIZ KURT 10. BÖLÜM LİNKİ...

Yalnız Kurt 10. bölüm özeti

Yeni bölümü "Kurdoğlu takipte!" balığıyla verilen dizide;

Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?

Yalnız Kurt Youtube'da yayınlandı mı?

Resmi Youtube kanalında da yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin 10.bölümünü tek parça Youtube'da izlemek için TIKLAYINIZ...

Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalnız Kurt dizisinin 10. bölümünün ardından 11.bölüm fragmanı da yayınlandı. Kısa sürede yüzlerce izlenme alan dizinin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YALNIZ KURT 11. BÖLÜM FRAGMANI TIKLAYINIZ... .