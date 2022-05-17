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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 26.bölüm full izle | Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça izle | Üç Kuruş youtubeda izle son bölüm

Üç Kuruş 26.bölüm full izle | Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça izle | Üç Kuruş youtubeda izle son bölüm

Üç Kuruş 26.bölüm full izle | İlgiyle takip edilen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü olan 26. bölümü merakla takip edildi. İzleyemeyenler youtube ve Show Tv internet platformundan dizinin son bölümünü araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş yeni bölümde neler oldu? Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça full HD izle...

58 Dakika Önce
2022-05-17 10:15:21
Üç Kuruş 26.bölüm full izle | Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça izle | Üç Kuruş youtubeda izle son bölüm

İlgiyle takip edilen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü olan 26. bölümü merakla takip edildi. İzleyemeyenler youtube ve Show Tv internet platformundan dizinin son bölümünü araştırıyor. Peki ama Üç Kuruş yeni bölümde neler oldu? Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kuruş 26. bölüm izle

Show Tv ekranlarında izlenen Üç Kuruş dizisinin 26. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Üç Kuruş yeni bölümde neler yaşandı?

Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar. Ferhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

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