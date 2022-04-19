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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle

Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV ekranlarında izleyicisiyle her pazartesi günü buluşan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümü merak edenler dizinin 23. bölüm linkini araştırıyor. Peki Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle...

14 Dakika Önce
2022-04-19 10:43:49
Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle

Show TV ekranlarında izleyicisiyle her pazartesi günü buluşan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümü merak edenler dizinin 23. bölüm linkini araştırıyor. Peki Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle...

Üç Kuruş 23.bölüm full izle

Sevilen dizi Üç Kuruş'un yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ÜÇ KURUŞ 23. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Üç Kuruş 23. bölüm konusu

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

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