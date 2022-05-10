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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 25. bölüm izle Show Tv | Üç Kuruş yeni bölüm (25.bölüm) tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Üç Kuruş 25. bölüm izle Show Tv | Üç Kuruş yeni bölüm (25.bölüm) tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Üç Kuruş 25. bölüm izle Show Tv | Show Tv ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş yeni bölüm (25.bölüm) tek parça full HD izle...

19 Saat Önce
2022-05-10 10:31:44
Üç Kuruş 25. bölüm izle Show Tv | Üç Kuruş yeni bölüm (25.bölüm) tek parça full HD izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş yeni bölüm (25.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kuruş 25. bölüm izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin 25.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür. Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

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