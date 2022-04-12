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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!

Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!

Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv'nin ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dün akşam ekranlara gelen dizide düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor! Peki ama Üç Kuruş son bölüm neler oldu? İşte Üç Kuruş tek parça full Hd izle...

17 Dakika Önce
2022-04-12 10:54:49
Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!

Show Tv'nin ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dün akşam ekranlara gelen dizide düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor! Peki ama Üç Kuruş son bölüm neler oldu? İşte Üç Kuruş tek parça full Hd izle...

Üç Kuruş 22. bölüm full izle

Sevilen dizi Üç Kuruş'un yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ÜÇ KURUŞ 22. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç Kuruş 22. bölüm özeti

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

Leyla diziden mi ayrılıyor?

Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Düğüne gelen Kılıç, herkesin içinde Leyla'yı vuruyor.

Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin ölerek diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünde Leylanın ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak. .

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