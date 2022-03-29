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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kuruş 20. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm HD izle | Üç Kuruş final mi yapıyor?

Üç Kuruş 20. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm HD izle | Üç Kuruş final mi yapıyor?

Üç Kuruş 20. bölüm tek parça izle | Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölüm olan 20. bölüm sosyal mecralarda da yerini aldı. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? Üç Kuruş final mi yapıyor? İşte merak edilen Üç Kuruş 20.bölüm HD linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-29 10:17:47
Üç Kuruş 20. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm HD izle | Üç Kuruş final mi yapıyor?

Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölüm olan 20. bölüm sosyal mecralarda da yerini aldı. Peki ama Üç Kuruş'un yeni bölümünde neler oldu? Üç Kuruş final mi yapıyor? İşte merak edilen Üç Kuruş 20.bölüm HD linki ve özeti...

Üç Kuruş 20. bölüm HD izle

Sevilen dizi Üç Kuruş, her pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 20. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. ÜÇ KURUŞ 20. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kuruş 20. bölüm özeti

Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar. Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

Üç Kuruş final mi yapıyor?

Sevilen dizi Üç Kuruş'un final yapacağına ilişkin haberler sosyal medyada çok konuşuluyor. Reyting nedeniyle final yapacağı düşünülen dizi için henüz yapım şirketi ya da kanaldan bir açıklama gelmedi. Detayların açıklanmasının ardından haber sitemizden güncel bilgileri öğrenebilirisniz. .

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