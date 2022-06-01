Üç Kız Kardeş 14. bölüm full izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Üç Kız Kardeş 14. bölüm full izle | Uyarlama dizi Üç Kız Kardeş'in sezon finali beklenirken dizi yeni bölüm yayınlamaya devam ediyor. Peki ama 14. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle...

Uyarlama dizi Üç Kız Kardeş'in sezon finali beklenirken dizi yeni bölüm yayınlamaya devam ediyor. Peki ama 14. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle...

Üç Kız Kardeş 14. bölüm full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 14. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Türkan, Mine'nin tuzağının ardından çok zor günler yaşıyor.

Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin'den hesap sormak ve gazeteyi önüne atıp Türkan'ı rezil etmek için harekete gecen Rüçhan, amacına ulaşır. Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşıyor. Ferit'le karşı karşıya gelen Somer, Ferit'i öyle bir dövüyor ki hastanelik ediyor. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya sokar. Türkan, gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğulur. Somer ise üstü başı kan içinde Türkan'la yüzleşmeye gelir. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri koparır ve Türkan'a inanmadığını söyler.

Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten saklar. Çünkü Mine, eğer kendisinin de yanında olduğunu söylerse bebeğiyle birlikte tehlikede olacağını Türkan'a söyler. Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur. Ancak Derya ve Dönüş, Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağına çok emindir. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçerler. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisinin yaz gelmesiyle sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin 16. bölümde sezon finali yapacağı söylentiler arasında yer alsa da henüz netlik kazanmadı.