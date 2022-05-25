Üç Kız Kardeş 13. bölüm izle tek parça | Üç Kız Kardeş yeni bölüm full izle (13.bölüm)

Üç Kız Kardeş 13. bölüm izle tek parça | Yeni bölümde mahkeme sahnesi dikkat çekiyor. Peki Üç Kız Kardeş son bölümde daha neler yaşandı? Üç Kız Kardeş 13. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm full izle...

Yeni bölümde mahkeme sahnesi dikkat çekiyor. Peki Üç Kız Kardeş son bölümde daha neler yaşandı? Üç Kız Kardeş 13. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm full izle...

Üç Kız Kardeş 13. bölüm izle tek parça

Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölümde neler oldu?

Somer ve Türkan'ın boşanma davasında beklenmeyen bir gelişme oluyor. Mine'nin Türkan'a kurduğu tuzak Somer'le Türkan'ın bir araya gelmesine büyük bir engel oluşturuyor.

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Mine ise boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker.

Üç Kız Kardeş 13. bölüm youtubeda yayınlandı mı?

Youtube resmi kanalında Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölümü henüz yayınlanmadı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız...