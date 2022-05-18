Üç Kız Kardeş dizisi 12. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle | Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümünü izle

Üç Kız Kardeş dizisi 12. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü salı akşamları yayınlanıyor. Bu hafta dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü salı akşamları yayınlanıyor. Bu hafta dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm (12.bölüm) tek parça full HD izle...

Üç Kız Kardeş dizisi 12. bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü olan 12. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş yeni bölüm özeti

Somer ve Türkan boşanacak mı? Türkan, Somer'in çabalarını görmezden geliyor.

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Somer, Türkan'ı ikna etmek için daha ne kadar uğraşacaktır? Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmek içindir. Somer, Türkan'ın kendisinden ayrılmak istemesinde kararlı durmasıyla pes etmek istemez. Türkan'ı teknede yalnız bırakan Somer, ona ufak bir oyun oynamak ister. Ancak Türkan, korku dolu anlar yaşar.

Rüçhan, Kalender Ailesi'ne karşı vurucu bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fatih'in verdiği evraklarla Sadık ve ailesi için zor günler kapıdadır. Somer, evliliğini kurtarmak isterken mahkeme gününün belli olması işleri iyice çıkmaza sokar. Türkan ise boşanma davasını iple çektiğini göstermeye çalışsa da içten içe yıkılır.

Rüçhan ne demek?

Rüçhan Türkçe sözlüklerde kelime anlamı olarak;