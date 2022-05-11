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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle Kanal D | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (11.bölüm) tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle Kanal D | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (11.bölüm) tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle Kanal D | İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sezon final tarihi de belirlendi. Peki ama Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş yeni bölüm (11.bölüm) tek parça izle...

13 Saat Önce
2022-05-11 11:50:12
Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle Kanal D | Üç Kız Kardeş yeni bölüm (11.bölüm) tek parça izle | Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sezon final tarihi de belirlendi. Peki ama Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş yeni bölüm (11.bölüm) tek parça izle...

Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle Kanal D

Üç Kız Kardeş 11. bölümü tek parça Kanal D'de izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Türkan, Somer'den boşanmayı kabul etse de bu kez Somer Türkan'dan ayrılmak istemiyor. Rüçhan, artık Mine'yi müstakbel gelini seçiyor.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanır. Nesrin ise kızının mutsuzluğuyla daha da kahrolur. Somer, Türkan'ın yokluğunda değerini ve ona bağlandığını anlasa da Türkan, artık Somer'i görmek bile istemez. Türkan, Somer'in kendisiyle konuşmak istediğini anlayınca telefonlarına bile çıkmaz. Somer, Türkan'ın gönlünü geri kazanabilecek mi? Nesrin, Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Rüçhan'a olan borçlarını ödemek için altınlarını bozduran zavallı Nesrin, bu evliliği kurtarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan'ın evi terk etmesinin ardından Mine'yle iş birliği yaptı. Mine'nin karnındaki çocuğun Somer'den olup olmadığını öğrenen Rüçhan, Mine'yi artık gelini olarak kabul etti. Rüçhan'ın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman?

Final yapan dizilerin aksine kısa sürede sevilen Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali belirlendi. Kulislerde dönen konuşmalara göre dizi 16.bölümünde sezon finali yapacak.

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