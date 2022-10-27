Tuzak 2. bölüm izle | YouTube Tuzak yeni bölüm (2.bölüm) konusu ve izleme ekranı

Tuzak 2. bölüm izle | Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı Tuzak dizisi çok sevildi. Kısa sürede dizi milyonlarca kez izlendi. İkinci bölümü yayınlanan dizisini konusu da merak konusu haline geldi. Peki neler yaşandı? Dizi YouTube'da yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm konusu ve izleme ekranı!

Tuzak 2. bölüm izle | Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı Tuzak dizisi çok sevildi. Kısa sürede dizi milyonlarca kez izlendi. İkinci bölümü yayınlanan dizisini konusu da merak konusu haline geldi. Peki neler yaşandı? Dizi YouTube'da yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm konusu ve izleme ekranı!

Tuzak 2. bölüm konusu

Gümüşay Ailesi şantaj görüntülerinden kurtulduğunu sanarken, Çınar Yılmaz'ın intikam planı daha yeni başlamıştır. Devamı ve merak ettiğiniz tüm detaylar Tuzak dizisinin 2.bölümünde...

Tuzak 2. bölüm izle

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Tuzak dizisi hakkında

Tuzak dizisinin ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek ve senaristliğini Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yapıyor. Dram türündeki dizinin başrollerinde; Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut yer alıyor.