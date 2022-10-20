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Tuzak ilk bölüm izle | TV8 Tuzak dizisi 1. bölüm tek parça izle - Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

19 Ekim akşamı yayın hayatına başlayan Tuzak dizisinin ilk bölümü ses getirdi. Dizi izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki ama dizinin konusu ne, neyi anlatıyor? Tuzak dizisi 1. bölüm tek parça linki, Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu detayları.

2 Gün Önce
2022-10-20 09:44:26
Tuzak ilk bölüm izle | TV8 Tuzak dizisi 1. bölüm tek parça izle - Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

19 Ekim akşamı yayın hayatına başlayan Tuzak dizisinin ilk bölümü ses getirdi. Dizi izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki ama dizinin konusu ne, neyi anlatıyor? Tuzak dizisi 1. bölüm tek parça linki, Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu detayları.

Tuzak ilk bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzak dizisinin ilk bölümünü izlemek için linke tıklayın. TUZAK DİZİSİ 1. BÖLÜM LİNKİ...

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Tuzak 1. bölüm konusu

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

Tuzak dizisi oyuncu kadrosu

Tuzak dizisinin kadrosunda birçok usta oyuncu yer alıyor. Dizi, oyuncu kadrosu nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Tuzak dizisi oyuncuları; Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin.

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